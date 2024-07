Base de rivais e campeão holandês: quem é André Ramalho, que deve reforçar o Corinthians

Com passagem pela base de São Paulo, Palmeiras e Red Bull Brasil, André Ramalho foi para o Red Bull Salzburg, da Áustria, antes mesmo de fazer o seu primeiro jogo como profissional.

As boas atuações no futebol austríaco chamaram a atenção do Bayer Leverkusen, que fechou sua contratação em 2015. Na Alemanha, onde também defendeu o Mainz, André Ramalho não teve o mesmo destaque e retornou ao Red Bull Salzburg depois de três temporadas.