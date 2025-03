Quem é a jovem que se fez passar por jornalista da ESPN e funcionária do Corinthians

Em 2024, ela esteve como jornalista no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, durante boa parte do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, participou do podcast Papo Reto Esportes e confirmou a identidade que ela mesmo criou durante a entrevista.

Luana teria, inclusive, usado seu suposto cargo no Corinthians para fazer promessas a jogadoras da equipe feminina do Bragantino e chegou a fraudar documentos prometendo um estágio a uma estudante de jornalismo. Ela produziu um contrato com nome e CNPJ do time do Parque São Jorge e menção ao presidente do clube, Augusto Melo, onde se dizia responsável pela estagiaria. E fez o mesmo prometendo um estágio para a estudante na ESPN.