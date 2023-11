Quem é e como joga Aníbal Moreno, primeiro reforço do Palmeiras para 2024

Tão criticada pelas poucas contratações em 2023, a diretoria do Palmeiras planeja 2024 ainda com a temporada em andamento. O volante Aníbal Moreno, sonho antigo do clube, chegou a São Paulo nesta segunda-feira, 13, para assinar contrato e ser o primeiro reforço do time alviverde o próximo ano.

Moreno pertence ao Racing, da Argentina, e será comprado por cerca de R$ 35 milhões, além de mais R$ 5 milhões em bônus. O Palmeiras aproveitou a pausa no calendário decorrente da Data Fifa para finalizar o acordo, costurado no mês passado. O atleta, então, veio a São Paulo, onde passará parte desta semana. Ele fará exames médicos e o acordo será concluído.

Moreno será a reposição tardia de Danilo, talentoso volante que o Palmeiras vendeu ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no início do ano. O clube fizera outra investida no argentino anteriormente, tentando trazê-lo até o último dia da janela anterior de transferências, encerrada no início de agosto, mas, naquele momento, não se acertou com o Racing. O time da Argentina, agora, abaixou a pedida e o acordo está perto de ser concluído.

Depois da inércia de 2023, a presidente Leila Pereira fez a promessa de que o Palmeiras será mais ativo no mercado no próximo ano. Seu plano é reforçar o elenco com três a quatro novos jogadores. “Já temos um planejamento para o ano que vem. O Abel já se posicionou, e já está no nosso departamento de análise a contratação de três ou quatro atletas”, disse ela em entrevista coletiva há um mês.

Anibal Moreno em ação pelo Racing contra o Boca Juniors, na Libertadores Foto: Juan Mabromata/AFP

Quem é Aníbal Moreno

Natural da cidade de San Fernando del Valle de Catamarca, Aníbal Moreno tem 24 anos, é destro e só defendeu duas equipes em sua curta carreira até aqui: o Newell’s Old Boys, que o revelou, e o Racing, no qual está desde 2020. Ele é um dos destaques do time argentino, daí o jogo duro que fez a agremiação para vendê-lo.

Moreno é o clássico “cão de guarda”, um segundo volante com competência na marcação e bom passe e lançamento, o que lhe habilita a ajudar na construção das jogadas. Na temporada, ele fez 33 jogos. Marcou três vezes e deu quatro assistências. Em toda carreira, disputou 146 partidas e fez nove gols. O atleta também defendeu as seleções de base da Argentina.

Chama a atenção, conforme números coletados pelo site Sofascore, a competência que Moreno tem como ladrão de bolas. Foram mais de 200 bolas recuperadas na temporada, além de 72 desarmes.

Além de suas virtudes defensivas, o meio-campista é técnico, ajuda no ataque e costuma pisar na área para finalizar com o pé ou de cabeça. Ele tem mais de 80% de acerto nos passes na temporada. O argentino tem atuado com frequência e, no último sábado, deu uma assistência na vitória por 2 a 0 do Racing sobre o Lanús.