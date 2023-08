Quem é Chloe Kelly, jogadora da Inglaterra, que bateu marca da Premier League com pênalti a 111 km/h

Quando a atacante inglesa Chloe Kelly se direcionou a marca do pênalti no jogo entre Inglaterra e Nigéria, ela só pensava em uma única coisa: fazer o gol e classificar sua seleção para as quartas de final da Copa do Mundo de 2023. “O meu pensamento é ‘vou marcar’. Uma vez que eu venço essa batalha mental, estamos bem”, ela afirmou em entrevista após o jogo.

Dito e feito, a jogadora do Manchester City bateu com maestria e, sem dar chances a Chiamaka Nnadozie, a melhor goleira da competição até aquela partida, fez o gol que sacramentou a classificação inglesa para a próxima fase. O tento, no entanto, não foi feito por qualquer chute. Por meio da tecnologia de monitoramento presente na bola, foi possível calcular a velocidade atingida pelo chute: assombrosos 111km/h.

A atacante inglesa Chloe Kelly marcou o último pênalti da Finalíssima contra o Brasil em Abril de 2023. Foto: Ben Stansall/AFP

Para se ter uma ideia do tamanho da velocidade atingida, a marca de Chloe Kelly não só é o pênalti mais forte do Mundial de 2023, como também bate todos as outras cobranças de penais realizadas na última temporada da Premier League masculina. A finalização mais veloz foi feita por Said Benrahma, do West Ham, com107,2 km/h.

Kelly é uma excelente cobradora de pênaltis, sendo uma das mulheres de confiança da técnica Sarina Wiegman no setor. Nos últimos anos, foi do pé dela que saíram as cobranças que deram o título da Eurocopa e da Finalíssima, contra o Brasil, à Inglaterra.

Continua após a publicidade

Atualmente, ela joga pelo Manchester City, mas teve passagens pelo Arsenal e pelo Everton. Desde muito cedo, atua pelas seleções inglesas de base e vem conquistando a titularidade na equipe principal aos poucos. “Esse time é especial, nós fizemos isso na Euro e na Finalíssima e continuamos avançando. Essa equipe ainda vai conquistar mais coisas”, ela afirmou ao final da partida.

Apesar do instinto matador, outra cena que chamou a atenção do mundo foi a atitude tomada por Kelly após o último pênalti. Depois de celebrar a classificação, a atacante foi em direção a goleira nigeriana e, junto com a companheira de equipe Alex Greenwood, consolou a arqueira, que estava chorando desolada com a eliminação do seu país.

A Inglaterra volta a campo para enfrentar a Colômbia no próximo sábado, dia 12, às 7h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2023.