Quem é Cristina Serra: mulher de Guardiola investe na moda de luxo e foi atriz em série catalã

Pep Guardiola acaba de erguer mais um troféu da Champions League como treinador. Com o Manchester City, o catalão conquistou seu terceiro título europeu na função de técnico. Além de todo o estudo, preparação e genialidade na beira do gramado, Guardiola conta com todo o apoio da família. Depois de ganhar a Champions League, o treinador recebeu no gramado o carinho da família e rodou o mundo o beijo entre ele e Cristina Serra, sua mulher há quase 30 anos.

Cristina vem de uma família de alfaiates da Catalunha, mais precisamente da cidade de Manresa. Seu bisavô Josep Serra Claret fundou, em 1933, uma marca de roupas, que carrega seu sobrenome. De acordo com o site da loja, Josep era músico nas horas vagas. Passando de geração em geração, a Serra Claret ganhou notoriedade nacional e internacional e hoje tem uma filial na capital catalã, Barcelona.

Cristina e sua irmã, Judith, são atualmente responsáveis pela marca. Cristina é muito reservada e aparece raramente nas redes sociais de divulgação das roupas. A vida do casal está na mesma sintonia, pouco falam sobre seu relacionamento, mas sempre que podem aparecem juntos nas festas.

Guardiola e Cristina em visita à Oktoberfest em Munique, em 2015 - 30/09/2015. Foto: Alexandra Beier/ Reuters

Apesar de terem se conhecido no início da década de 1990 e cultivarem um relacionamento desde então, Pep Guardiola e Cristina se casaram apenas em 2014. A celebração aconteceu em Matadepedra, cidade a cerca de 45km de onde nasceu o técnico do Manchester City, Santpedor, que é vizinha a Manresa.

Continua após a publicidade

Se hoje vive longe dos holofotes, Cristina tem um passado nas telinhas. De acordo com a imprensa catalã, a mulher de Guardiola atuou, entre 1996 e 1997 na série adolescente “El joc de viure”, da TV3. A produção está disponível na íntegra no site da televisão.

Além de acompanhar o marido treinador nos desafios do futebol, em Barcelona, Munique e Manchester City, Cristina está sempre presente nos principais desfiles de moda. Milão, na Itália, é um de seus destinos mais frequentes. Curiosamente, uma equipe da cidade, a Internazionale, que foi derrotada pelo City e viu o catalão comemorar o título da Champions League.

Guardiola e Cristina têm três filhos: Maria, de 22 anos, tem um grande número de seguidores no Instagram, 627 mil; Marius, de 20, é mais tímido, assim como Valentina, a caçula de 15. Fotos da família reunida são difíceis de se encontrar em suas páginas particulares. Guardiola e sua mulher preferem preservar a intimidade da família.