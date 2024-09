Quem é Diego Gómez? Autor de gol no Brasil é parceiro de Messi e já foi cotado no Palmeiras

O Paraguai precisou de muito pouco para abrir o placar diante do Brasil no duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta terça-feira, 10. Aos 19 minutos, o meio-campista Diego Gómez bateu na bola com muita categoria de trivela para balançar as redes no estádio Defensores Del Chaco, na capital Assunção.

O jogador é considerado uma das grandes promessas da seleção do Paraguai. Aos 21 anos, o meia destro atua pelo Inter Miami, da liga norte-americana de futebol, a MLS, e é parceiro de Lionel Messi, que também defende a equipe de Miami. A dupla chegou na mesma janela de transferências, no meio de 2023, e juntos então conquistaram a Leagues Cup 2023.

Diego Gómez, do Inter Miami e seleção paraguaia, abraçado com Messi e Luis Suárez, companheiros de equipes Foto: Reprodução/X via @InterMiamiCF

Antes de desembarcar nos Estados Unidos, Gómez atuava pelo Libertad, do seu país natal. Lá, vestiu a camisa em 53 oportunidades e marcou seis gols, além de quatro assistências. Sua transferência para o time de David Beckham, dono do Inter Miami, custou 2,7 milhões de euros. As cifras são do portal Transfermarkt. Além de Messi, Gómez atua ao lado de outros craques do futebol mundial contratados pelo clube americano, como o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets.

Considerado um meia habilidoso e driblador, o meia usa bem de sua velocidade e boa finalização à media distância para se destacar no campeonato norte-americano. Em Miami, são 32 jogos em pouco mais de um ano, sete gols marcados e quatro assistências aplicadas.

Enquanto atuava pelo Libertad, Diego Gómez foi especulado em outros clubes da América do Sul, mas um dos nomes mais fortes que surgiram como possível destino ao meia foi o Palmeiras. Em novembro de 2022, o jornalista paraguaio Bruno Pont, da Rádio 730AM e ABC TV chegou a publicar em seu perfil do X, antigo Twitter, a movimentação do alviverde para ter o jovem atleta.

“O Palmeiras segue com interesse em Diego Gómez, do Libertad. A equipe quer contratar o jovem meio-campista que já atuou pela seleção principal do Paraguai”, diz a publicação. Na época, Gómez tinha 19 anos.