Publicidade

Qual é a aposta mais promissora para a Copa do Mundo de 2022? Lionel Messi como melhor jogador do campeonato? Kylian Mbappé como artilheiro do torneio? Ou seria o Brasil campeão mundial? Para a internet brasileira, nenhuma dessas alternativas chega perto da possibilidade do comediante Diogo Defante ser preso no Catar.

Leia também Xhaka, da Suíça, exalta espírito da seleção na Copa do Mundo: ‘Prontos para fazer história’

Defante, que é conhecido por seu canal no YouTube onde entrevista pessoas nas ruas em situações cômicas e constrangedoras, é um dos correspondentes in loco da transmissão da Copa do Mundo realizada pelo streamer Casimiro Miguel.

Devido a seu comportamento errático e imprevisível, inúmeros memes surgiram que brincam com a possibilidade do comediante ser preso no Catar, país notoriamente conservador.

Nos últimos dias, os costumes cataris se tornaram temática de polêmicas relacionadas ao torneio. A Fifa ameaçou punir sete seleções que planejavam utilizar braçadeiras de capitão em apoio à causa LGBT+, o consumo de cerveja foi proibido nos estádios da Copa e até mesmo uma bandeira de Pernambuco foi tomada de um jornalista brasileiro.

Defante chegou a brincar com a possibilidade de ser preso na Copa do Catar em suas redes sociais. No vídeo onde anuncia que viajará ao Catar, o comediante lê as “cinco principais regras do país”, que consistem em: não filmar pessoas em público, não demonstrar afeto em público, não vestir-se com roupas ousadas, não cumprimentar com aperto de mão e não beber na rua e ficar doidão.

Continua após a publicidade

Todas essas atividades são práticas recorrentes nos vídeos de Defante. “Regras? Papo reto? Vai dar m...”, ri o youtuber. “Casimiro, aceitei o desafio e estou partindo. Torçam por mim e seja o que Deus quiser... ou Alá. É Alá lá, né? Lá eu descubro”, brinca o comediante.

A escolha do youtuber para transmissão de Casimiro, no entanto, não é aleatória. Defante não é alheio ao futebol e parte de seus vídeos mais famosos se passam em contextos futebolísticos.

Em seu quadro “Repórter Doidão”, o comediante cobriu as festas da torcida flamenguista nos últimos títulos de grande relevância do clube. Na final da Copa do Brasil de 2022, inclusive, ele gravou um vídeo nas tribunas do Maracanã.