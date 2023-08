Quem é Jorge Mas? Bilionário de origem cubana é parceiro de Beckham e levou Messi para os EUA

O mercado da bola ficou bastante agitado nos últimos meses com a mudança de grandes craques do futebol da Europa para novos polos do futebol. A principal contratação efetuada nesta janela foi a de Lionel Messi, que deixou o Paris Saint-Germain para atuar no Inter Miami, dos EUA. Uma outra foi de Neymar para a Arábia Saudita. A transação com Messi envolveu cifras milionárias e por trás das negociações com o argentino está o empresário Jorge Mas. A equipe já conquistou o primeiro título no último sábado, da Leagues Cup.

Jorge Mas é um bilionário americano nascido em Miami, na Flórida, cuja origem familiar é cubana. Sua fortuna, segundo a revista Forbes, é estimada em US$ 1,3 bilhão, aproximadamente R$ 6,5 bilhões. Seu pai, Jorge Mas Canosa, se exilou nos Estados Unidos após se contrapor ao regime do comandante Fidel Castro em Cuba. Morto em 1997 por causa de um câncer de pulmão, Canosa teve papel relevante na articulação americana de movimentos contra seu país natal e se tornou um importante empresário do ramo da engenharia, infraestrutura, energia e comunicações.

Após a morte de Canosa, a empresa MasTec, criada através da fusão da Burnup & Sims e Church & Tower e cujo valor de mercado é de R$ 46 bilhões, passou a ser gerida pelos filhos Jose e Jorge Mas. Jorge também assumiu a liderança da Fundação Nacional Cubano-Americana (FNCA), organização formada por exilados cubanos que perdeu, sob o novo comando de Jorge, a coesão que possuía diante da forte oposição de Mas Canosa ao regime castrista.

Jorge é mais moderado que o pai e já defendeu que se atenuem os embargos dos EUA a Havana, apesar de reiterar os pedidos de redemocratização de Cuba.

Jorge Mas discursa durante apresentação de Lionel Messi no Inter Miami. Foto: Mike Ehrmann/ AFP

Nos últimos tempos, Jorge Mas ampliou seu foco empresarial e tem depositado fortunas no futebol. Em 2018, ele se juntou ao astro britânico David Beckham para adquirir o Inter Miami, clube que hoje conta com Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, estrelas do Barcelona das últimas décadas. A primeira partida oficial do time aconteceu em 2020.

Ao contrário de Beckham, Jorge não tinha afeição por aparições públicas em temas relacionados ao Inter Miami e deixava o ex-jogador à frente da instituição, dada a sua importância histórica no futebol e na atração de novos fãs para o clube e, consequentemente, para a liga local, a MLS.

A negociação de Messi jogou holofotes sobre a família Mas. Em 2022, porém, os empresários já haviam intensificado sua relação com o futebol ao se tornar sócios majoritários do Real Zaragoza, que atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Jorge Mas se diz torcedor do Real Madrid. Em entrevista ao jornal El País, ele afirma que agora também torce para um time rosa e preto (fazendo menção ao Inter Miami) e que, sendo presidente do Zaragoza, “mudou sua lealdade”.

Jorge (esquerda) e Jose Mas são os bilionários por trás da franquia do Inter Miami. Foto: Eva Marie Uzcategui/ AFP

“A minha paixão pelo futebol começou em 1973, no Estádio Santiago Bernabéu. Sou torcedor do Real Madrid há muitos anos e isso está no meu coração, como sabe Florentino Pérez. Agora sou rosa e preto. Tornar-me presidente do Real Zaragoza também redirecionou um pouco minha lealdade. Eu me afeiçoei muito a Zaragoza e seu povo”, disse o empresário. Sobre Messi, Jorge não esconde que o interesse em contar com o argentino vem de muito tempo.

“Em 2019, começamos a pensar em como poderíamos trazê-lo (Messi) para Miami, uma cidade global em expansão. Queremos que as pessoas identifiquem o futebol dos EUA com Miami. É um ótimo lugar para se viver e é tudo sobre negócios. Todo mundo quer se mudar para cá. Conversamos em Barcelona, Miami, Rosário, Doha... Passei a Copa do Mundo inteira no Catar assistindo à Argentina”, afirmou Mas. Somente nesta temporada, seu projeto deu certo. Messi mudou a cara do Inter Miami e também da cidade que escolheu para morar nos EUA. O jogador se diz muito feliz com sua escolha.