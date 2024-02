Quem é Katia Aveiro? Irmã de Cristiano Ronaldo é cantora e tem negócios no Brasil

Katia Aveiro é irmã de Cristiano Ronaldo e viralizou na última semana ao revelar que ela e sua mãe, Maria Dolores, torcem para o Grêmio no Brasil. Essa não é a primeira vez que ela faz sucesso nas redes por temas relacionados ao País. E há uma ótima explicação: Katia é casada com um empresário brasileiro e tem negócios no Sul.

A carreira de Katia não se resume apenas aos investimentos, a irmã de Cristiano Ronaldo também é cantora e já lançou quatro discos desde 2005: Pronta P’ra Te Amar, Esperança e De Corpo e Alma. Suas canções unem um estilo romântico ao pop, especialmente as mais recentes, como Boom sem Parar, de 2013, que fez grande sucesso em Portugal à época e conta com 3,2 milhões de visualizações no YouTube.

PUBLICIDADE Em 2017, Katia soltou a voz na gravação da música Cansei de sofrer com a cantora brasileira Mara Pavanelly, em ritmo de forró. A empresária também é fã do sertanejo universitário e já posou em fotos com Gusttavo Lima e Luan Santana, que é amado pela mãe de Katia e Cristiano e fez um show particular para a família Aveiro em Portugal, na virada de ano. Katia não é mais tão dedicada à música. Chegou a interromper a carreira para cuidar de produtos com a marca do irmão jogador de futebol. No começo da carreira, usava o nome artístico de Ronalda, em referência ao craque do Al-Nassr. Escreveu com ele, inclusive, uma de suas canções Vivo na Esperança de te Ver, como uma homenagem ao pai, José Diniz, que morreu em 2005.

Katia Aveiro é irmã de Cristiano Ronaldo. Foto: Kátia Aveiro via Instagram

Nascida em 1977 em Poço das Antas, na Ilha da Madeira, Katia tem 46 anos, sete a mais que Cristiano Ronaldo. Eles ainda têm outros dois irmãos: Elma, de 50 anos, e Hugo, de 49. Nas redes sociais, Katia conta com mais de 1,4 milhão de seguidores e se descreve como “portuguesa numa ponte entre Portugal e Brasil”. Ela vive no País há seis anos.

Katia já passou férias no Guarujá, Lençóis Maranhenses e em outras cidades brasileiras, mas sua morada mesmo se faz entre Gramado, no Rio Grande do Sul, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ela vive com seu marido, o empresário gaúcho Alexandre Bertolucci e três filhos, Rodrigo, 23 anos, Dinis, 13, - frutos do seu primeiro casamento - e Valentina, 4.

Alexandre, Dinis, Katia, Rodrigo e a pequena Valentina. Foto: Katia Aveiro via Instagram

Em Gramado, Katia foi dona de um restaurante de comida portuguesa, que baixou as portas durante a pandemia de covid-19. Neste período, passou a investir em imóveis no litoral catarinense, em parceria com a FG Empreendimentos, da família Graciola. Ela, a mãe e Cristiano Ronaldo são garotos-propaganda da construtora, que faz prédios de alto padrão em Balneário Camboriú.

“Conhecemos a família Graciola em uma de nossas viagens para o Brasil e desde então ficamos muito amigos. Além de novos endereços residenciais, também projetamos para Balneário Camboriú nosso novo endereço para mais um projeto comercial da família. Balneário Camboriú é o nosso refúgio à beira-mar, a nossa segunda casa que nos transporta para as deslumbrantes memórias da Ilha da Madeira. Cada segundo aqui é uma memória preciosa, um capítulo inesquecível”, disse Katia ao site da construtora.