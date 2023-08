Quem é Lauren James, artilheira inglesa expulsa contra a Nigéria e irmã de lateral do Chelsea

Antes de ser expulsa no segundo tempo da partida contra a Nigéria, Lauren James era a grande estrela da Inglaterra na Copa do Mundo de 2023. Com três gols e três assistências, a atacante do Chelsea de apenas 21 anos se tornou a principal referência do ataque inglês durante a competição.

O conto de fadas, no entanto, acabou com a expulsão sofrida por Lauren em jogo das oitavas. Em deulo tenso, a atleta se enrolou com a defensora Michelle Alozie e, após a queda de ambas, pisou nas costas da rival enquanto se levantava. Inicialmente, ela levou um cartão amarelo, mas, depois de revisão do VAR, foi expulsa com um vermelho. Ela fazia um jogo apagado até o momento.

Eleita como uma das melhores jogadoras da fase de grupos, o futuro de Lauren no torneio é incerto. Ela cumprirá a suspensão usual nas quartas de final, porém, devido a gravidade e gratuidade da agressão cometida, é possível que a Fifa aumente sua punição. Essa é a primeira Copa do Mundo da jogadora.

A juíza Melissa Borjas dá um cartão amarelo para a inglesa Lauren James. Posteriormente, a punição foi revista e o vermelho foi aplicado. Foto: Tertius Pickard/AP

Além de sua habilidade, Lauren também é conhecida por ser irmã de outro jogador de futebol: o lateral Reece James, também do Chelsea. Com 23 anos, ele é o irmão mais velho da garota e ambos se dão muito bem, trocando constantes elogios em redes sociais. Lauren, no entanto, sempre diz não querer ser conhecida somente como a “irmã de James Reece”. Eles são a primeira dupla de irmãos a jogar pela seleção inglesa.

“Estamos seguindo nossos próprios caminhos e procurando aproveitar nosso futebol. Nós dois nos apoiamos, mas deixamos que cada um faça a sua parte. Fora do futebol, temos um ótimo relacionamento e somos muito próximos”, afirmou ela.

No campo, Lauren é mais vitoriosa do que o irmão. Revelada pelo Arsenal, a atacante já jogou pelo Manchester United e agora atua pelo clube londrino de Stamford Bridge. Nos Red Devils, conquistou a FA Women’s Championship na temporada de 2018/2019. Já no Chelsea, faturou o bicampeonato da FA Women’s Super League e da Women’s FA Cup nas temporadas 2021/2022 e 2022/2023.

A Inglaterra passou para as quartas da Copa, mas ela não estará em campo na próxima decisão. O time inglês é um dos candidatos à conquista.