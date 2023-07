Quem é Linda Caicedo, colombiana que superou um câncer aos 15 anos e hoje joga pelo Real Madrid

Autora de um golaço contra a Alemanha em partida válida pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2023, a colombiana Linda Caicedo é uma das grandes promessas do futebol feminino. Aos 18 anos de idade, ela é a principal atleta da seleção colombiana e seus dribles e ginga conquistaram o Real Madrid, equipe pela qual ela atua desde o começo do ano.

A pouca idade, no entanto, não é representativa de tudo o que Linda já viveu no futebol. Ela estreou no ambiente profissional aos 14 anos e, aos 16, já atuava pela seleção principal da Colômbia. Pelo América de Cali, foi campeã nacional e artilheira do torneio em 2019.

Um ano após estrear no futebol profissional, no entanto, a adolescente de 15 anos descobriu que estava com um câncer no ovário. A descoberta ocorreu durante a pandemia do covid-19 e, para tratar a doença, ela teve de fazer uma pausa em sua promissora carreira.

A atacante colombiana Linda Caicedo celebra seu gol durante partida contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2023. Foto: Mark Evans/EFE

“Naquele momento, eu não achei que fosse possível jogar profissionalmente de novo por causa de todos os tratamentos e cirurgias que eu tinha de enfrentar”, afirmou a atacante em entrevista à FIFA. Foram seis meses de quimioterapia, mas tudo deu certo e o câncer foi removido do corpo de Linda.

Ela se transferiu para o Deportivo de Cali após retornar ao futebol. Lá, também foi campeã nacional e, em 2022, brilhou no Mundial de base e na Copa América pela Colômbia, sendo apelidada de “Rainha da América” por suas atuações.

O futebol bonito e criativo, somado aos dribles desconcertantes, chamou a atenção do Real Madrid, que contratou Linda no início de 2023.

Na Copa do Mundo feminina atual, a colombiana é um dos grandes destaques de sua seleção. Com direito a dois gols em dois jogos, Linda é a segunda sul-americana mais jovem a fazer gols em mais de uma partida de Mundial, sendo somente superada por Marta.