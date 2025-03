Quem é Luighi, promessa de 18 anos do Palmeiras que deu resposta corajosa contra o racismo

Luighi balançou as redes pela primeira vez como jogador do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em julho de 2024. A joia da Academia de Futebol salvou o time paulista com um gol aos 41 do segundo tempo, evitando a derrota da equipe alviverde no Maracanã.

No início deste ano, o atacante foi destaque da equipe sub-20 na Copa São Paulo de Juniores e deixou sua marca no Paulistão ao balançar a rede na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP. Aos 18 anos, ele foi o 29º jogador das categorias de base a estrear pelo time de Abel Ferreira. Assim como outros prodígios do Palmeiras, acumula diversos títulos pelos juniores do clube.