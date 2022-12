Quem é Luís Butti, o cara que profetizou Brasil x Coreia do Sul nas oitavas, com derrota brasileira

A Copa do Mundo do Catar traz muitas histórias interessantes e inusitadas dentro e fora de campo. Se algumas zebras marcaram a fase de grupos, fora dos campos um tweet “profético” ganhou a internet na última semana. Em 2016, o publicitário corintiano Luís Butti previu que o Brasil enfrentaria — e seria eliminado— a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial, após ter uma jornada de “almanaque” nas Eliminatórias. A seleção brasileira encerrou a disputa sul-americana na liderança, com 45 pontos, invicta, e com seis pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a Argentina. Nesta segunda-feira, Brasil e Coreia do Sul entraram em campo em busca de uma vaga nas quartas de final. O rapaz acertou o confronto, mas acabou errando o vencedor. A seleção brasileira conseguiu a classificação com triunfo por 4 a 1.

Leia também Pelé assistirá ao jogo Brasil x Coreia do Sul em hospital

Em conversa com o Estadão nesta segunda-feira, Butti conta como se deu o tweet, que, segundo ele, já atingiu “mais de um milhão de impressões” e faz com que o seu celular “não pare de apitar”. Tudo surgiu com a raiva do torcedor com uma derrota do Corinthians, à época comandado por Tite, para o arquirrival Palmeiras. No jogo citado por Butti, Lucca teve um pênalti defendido por Fernando Prass. No lance seguinte, Dudu foi às redes decretando a vitória alviverde, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

“O Corinthians tinha perdido para o Palmeiras com aquele gol do Dudu, no Pacaembu, que o Lucca perdeu o pênalti. E eu estava bravo.. Tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2015 (Corinthians) e toda vez que pegava um jogo decisivo, perdia. Aí pensei: ‘imagina o Tite na seleção? Esse cara vai fazer 20, 25 pontos para cima do segundo colocado (nas Eliminatórias) e vai pegar uma seleção nas oitavas, um Senegal, uma Coreia do Sul, uma Gana ou China, sei lá, um Equador, uma Finlândia e vai cair, vai ser eliminado. Aí calhou de ser a Coreia do Sul esse ano”, explicou Luís Butti.

Luís Butti "profetizou" que Brasil e Coreia do Sul se enfretariam nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Logo que o adversário do Brasil nas oitavas de final foi definido, a postagem de 3 de abril de 2016 ganhou proporções inimagináveis. São 4413 comentários até o momento, com 1223 compartilhamentos, além de 4938 curtidas. E a repercussão, positiva até agora, com internautas brincando com a situação, preocupa Butti, que teme sofrer ameaças caso a “profecia” se cumpra e o Brasil seja eliminado diante da Coreia do Sul.

“A repercussão é que o celular não para de apitar. O tweet original teve mais de 1 milhão de impressões. É surreal. E, sim, tenho medo da Coreia passar e o pessoal sair da brincadeira e ter uma ameaça mesmo, sendo uma pessoa pública por causa da Identidade Corintiana e do Tour da Arena Corinthians e alguém vir me cobrar. Tenho medo, sim.”, revela ao Estadão.

Publicidade

Apesar de ter feito a “previsão” em 2016, mais em tom de protesto com a irregularidade do Corinthians de Tite da época, Butti acredita que não irá “cravar a profecia” e confia em uma classificação do Brasil. “Acho que o Brasil está dentro do esperado. Claro, era reserva no último jogo, deu umas bobeiras que não podem acontecer, mas acho que serviu como alerta. Acho que vai acabar passando. Tem de abrir o olho com Croácia e Japão, se passar mesmo”, analisa Butti.

Quando questionado sobre um novo palpite certeiro, sobre quem será a seleção campeã no Catar, Butti mantém os pés no chão e analisa que o Mundial está bem disputado, sem a possibilidade de apontar uma grande favorita. “Está afunilando de uma forma diferente da Copa da Rússia, que você falava: ‘pô, a França vai ser campeã'. Até porque a Inglaterra estava crua, Croácia também, Bélgica ninguém botava uma fé, Brasil já tinha caído. Esse ano não. Agora têm Inglaterra, Argentina e Holanda, que estão bem. Brasil que está bem, pode passar e chegar se não der zica. Portugal está bem. Croácia pode passar e ir bem. Não é só uma seleção que está bem, pode dar qualquer coisa. Tem Marrocos ainda. A Espanha, que está muito bem”, disse

Quem é o “profeta” Luís Butti?

Aos 40 anos, Luís Butti é conhecido no meio do futebol, sobretudo no universo corintiano. Anfitrião do Tour da Neo Química Arena, desde maio de 2017, Butti se tornou personagem marcante nos tours que comanda no local. Carismático, adorado pelas crianças e adultos que frequentam o local, o publicitário usa de seu conhecimento e simpatia para recontar a história do clube de coração a cada tour. Acompanhado de sua “toalinthians”, uma toalha do Corinthians que sacode enquanto guia os visitantes, Butti se tornou um dos principais nomes da atração. Ativo nas redes sociais, Butti também usa o espaço para falar sobre o autismo e utilizar seu engajamento para conscientizar as pessoas sobre o assunto.

Redator publicitário de formação, Butti atua como produtor de conteúdo corinthiano. Sócio-proprietário do portal ‘Identidade Corinthiana’, que produz conteúdos, matérias e análises sobre o Corinthians, Butti transformou sua maior paixão, o Corinthians, em seu modo de viver.