Quem é Marcus Rashford, herói inglês engajado em causas sociais e líder na luta contra a fome

Após passar os dois primeiros jogos da Copa do Mundo na reserva, Marcus Rashford mostrou ao treinador inglês Gareth Southgate os motivos pelos quais ele merece ser titular da seleção inglesa. Na partida de ontem, 29, entre Inglaterra e País de Gales, o atacante de 25 anos anotou dois gols e liderou a vitória e a classificação da sua equipe para as oitavas.

Atual artilheiro do Mundial, ao lado de Kylian Mbappe, Enner Valencia e Cody Gakpo, Rashford se tornou conhecido por seu talento dentro de campo, mas também por suas atitudes fora dele. Revelado pelo Manchester United, o atacante se engaja em inúmeras causas sociais e foi até mesmo responsável pela criação de um “fundo escolar” que fornece alimentação a crianças de famílias carentes durante as férias no Reino Unido.

Após Rashford sofrer racismo por parte da torcida inglesa após a final da Eurocopa de 2020, fãs de Manchester criaram um mural em homenagem ao jogador. Foto: Ed Sykes/Reuters

Durante o período de isolamento social da pandemia do coronavírus, Rashford se engajou na luta contra a fome infantil no país. Enquanto as partidas de futebol estavam paralisadas, o atacante do Manchester United iniciou uma campanha que alertava para a insegurança alimentar de crianças durante o lockdown e cobrava ações do governo britânico, que planejava não manter o plano de vale-alimentação escolar para as férias de verão. Em suas redes sociais, o jogador relembrou sua infância difícil e publicou uma carta emocionante.

“Isso não é sobre política. Isso é sobre humanidade. Olhando a nós mesmos no espelho e sentindo que fizemos tudo o que pudemos para proteger aqueles que não podem, por qualquer razão ou circunstância, se protegerem. Afiliações políticas à parte, não podemos todos concordar que nenhuma criança deveria ir dormir com fome? O governo adotou uma abordagem do que for necessário para a economia - hoje estou pedindo a vocês que estendam esse mesmo pensamento para proteger todas as crianças vulneráveis em toda a Inglaterra”, afirmou Rashford.

O protesto obteve resultados. Após a campanha do jogador, o parlamento britânico anunciou que iria destinar 120 milhões de libras (cerca de R$ 773 milhões) para o fornecimento de alimentos a crianças de famílias carentes durante o período de férias.

Como reconhecimento, ele recebeu uma condecoração do Império Britânico: o título de membro da Mais Alta Ordem do Império Birtânico (MBE). Rashford também se tornou a pessoa mais jovem a receber um doutorado honorário da Universidade de Manchester.

“Um dia de orgulho para mim e minha família. Ainda temos um longo caminho a percorrer na luta para combater a pobreza infantil neste país, mas receber reconhecimento de sua cidade significa que estamos caminhando na direção certa e isso significa muito”, afirmou Rashford, em declarações à TV inglesa BBC.

Rumo ao estrelato

Rashford nasceu em uma família pobre na cidade de Manchester e, desde muito cedo, ele e seus outros quatro irmãos passaram dificuldade. Sua mãe, Melanie Maynard, criou a família sozinha e, além de ter inúmeros trabalhos, chegou a pular refeições para que seus filhos tivessem o que comer.

O talento do garoto para o futebol chamou atenção do Mancherster United e o clube contratou Rashford ainda em sua adolescência. No ano de 2015, após uma série de lesões no plantel dos “Diabos Vermelhos”, o atacante foi alçado ao time principal pelo então técnico Louis Van Gaal.

Aos 19 anos, Rashford estreou como profissional em um jogo contra o Midtjylland, válido pela Liga Europa. O atacante marcou dois gols, o que lhe rendeu o recorde de jogador mais jovem a marcar pelo United em uma competição europeia.

Considerado um dos mais promissores jogadores ingleses, Rashford viveu momentos de alta e baixa em seus anos pelo Manchester United. Apesar da desconfiança da torcida na última temporada, o atacante vem mostrando que recuperou sua forma goleadora durante a Copa do Mundo.

