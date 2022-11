Quem é Renata Silveira, primeira mulher a narrar jogo de Copa na TV aberta: era a ‘garota da voz’

Publicidade

A partida entre Dinamarca e Tunísia desta terça-feira, válida pela abertura do Grupo D da Copa do Mundo do Catar, marcou um fato histórico na TV aberta do Brasil: pela primeira vez uma mulher narrou uma partida do Mundial. Renata Silveira, profissional do Grupo Globo, de 33 anos, foi a responsável pelo feito. Para extravasar a tensão dos comentários sexistas que recebe nas redes sociais quando narra algum gol, costuma fazer ioga e cuidar da sua escola de dança, como contou ao Estadão. Lembrou ainda que seu pai a levava aos estádios para ver jogos de futebol com ‘radinho de pilha’ grudado na orelha. Era uma criança.

Na faculdade, Renata acabou cursando educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro antes de fazer o curso de rádio. É pós graduada em jornalismo esportivo. Há duas curiosidades sobre ser narradora de futebol: não toma café e não revela seu time do coração. Diz que seria cobrada por isso caso anunciasse para quem torce. Ela é sócia-diretora da academia de dança, pilates, ioga e artes La Viedansa, no Rio. Tem mais: gosta de pizza sem azeitona e sem cebola. Quando joga futebol, atua na zaga. É casada com o empreendedor Leandro Guimarães e tem um filho que luta judô de 9 anos.

Ao lado dos comentaristas ex-jogadores Richarlyson e Zé Roberto, além de PC Oliveira, a narradora carioca comandou o jogo que acabou empatada por 0 a 0. Foi o primeiro empate sem gols da competição do Catar, que impediu que o primeiro tento narrado por uma mulher na TV aberta em Copas registrado.

O empate trouxe uma boa audiência para a TV Globo. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Tráfego (PNT), o jogo atingiu 15 pontos, com 43% de participação, com um crescimento de 114% e 8 pontos em relação à media do horário. Em São Paulo, a transmissão atingiu 14 pontos, com 41% de participação e crescimento de 100% ou 7 pontos comparado com a média do horário.

A partida, inclusive, trouxe fortes lembranças à narradora. Foi a voz dela que narrou o desmaio do dinamarquês Christian Eriksen no duelo com a Finlândia, válido pela Eurocopa de 2020. Renata estava ao vivo naquele dia. Já recuperado dos problemas cardíacos, Eriksen voltou aos gramados e é um dos principais nomes da Dinamarca no Catar. Atualmente, o meio-campista defende as cores do Manchester United, da Inglaterra.

O empate sem gols entre Dinamarca e Tunísia teve a narração de Renata Silveira na TV aberta. Foto: Abedin Taherkenareh/EFE

Após a partida, Renata utilizou as redes sociais para agradecer o carinho recebido pelo público e citou que a partir deste dia mais jogos na TV aberta serão narrados por mulheres. “Galera, que dia especial. Não tô conseguindo acompanhar tudo por aqui, muita coisa. Vocês me colocaram nos assuntos mais falados do Twitter. Passando pra agradecer a audiência e o carinho. 22/12/22- a partir de hoje vai ter narração feminina na TV aberta em Copas do Mundo”, escreveu.

Contudo, o Mundial do Catar não foi a primeira experiência de Renata em Copas do Mundo. A carioca narrou jogos da Copa de 2014, realizada no Brasil, após ter vencido o quadro “Garota da Voz”, na Rádio Globo, e comandou a transmissão de partidas no torneio, incluindo a decisão entre Alemanha e Argentina.

Na TV fechada, em 2018, no Mundial da Rússia, Renata atuou pelo extinto canal Fox Sports, narrando até mesmo jogos da seleção brasileira. No canal fechado, ainda comandou transmissões de torneios importantes como a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões. Nesse período, também aprendeu a lidar com as críticas. “Lido super bem com elas, bloqueio, apago ou denuncio. Antes eu dizia que essas coisas me davam gás, me motivavam, mas na verdade não. Ninguém gosta de ouvir agressões.” Sabe que as cobranças virão, mas não a teme. Ela se prepara. “O homem quando erra se enganou, a mulher quando erra é porque ela é burra. Vi a apresentadora Barbara Coelho falando isso numa entrevista uma vez. E é exatamente isso que acontece”, disse à coluna Direto da Fonte.

Desde 2020 na Globo, ela foi a primeira mulher a narrar partidas de futebol no SporTV, canal fechado de esportes da empresa. Em 2021, fez parte da equipe que cobriu os Jogos Olímpicos de Tóquio e se tornou a primeira mulher a narrar uma partida da seleção brasileira masculina no canal.

Esta não é a primeira vez que Renata Silveira faz história na TV aberta. Neste ano, a profissional foi a primeira mulher a comandar um jogo masculino na televisão aberta, no confronto entre Botafogo e Ceilândia, válido pela Copa do Brasil de 2022.

A Copa do Mundo do Catar tem transmissão exclusiva do Grupo Globo na televisão. Na rede aberta, os jogos são transmitidos pela TV Globo. Na TV fechada, os canais SporTV são os responsáveis. No streaming, o Mundial pode ser acompanhado via o aplicativo Globoplay. Além disso, o produtor de conteúdo brasileiro Casimiro Miguel fará a transmissão de algumas partidas em seu canal. O Estadão acompanha todas as partidas em tempo real.

