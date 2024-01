Quem é Speed? Influencer amigo do Luva de Pedreiro viralizou com Ronaldo e visita ao Flamengo

O youtuber e influenciador americano Speed agitou as redes sociais nesta semana com vídeos de sua visita ao Brasil. Famoso entre os boleiros e os fãs de futebol, ele viralizou ao se encontrar com Ronaldo na casa do ex-jogador, chegando a posar ao lado do Fenômeno com o prêmio Bola de Ouro. Ele também gravou com Luva de Pedreiro e visitou o CT do Flamengo, no Rio.

Darren Watkins Jr. cria conteúdos para internet desde 2017, mas se tornou conhecido em 2021, com vídeos de suas reações jogando videogame. Em pouco tempo, o americano ganhou notoriedade na Twitch e no Yotube, e passou a se participar de eventos com figuras do esporte, dentro e fora dos EUA.

Aos 18 anos, ele conta com 22 milhões de inscritos no seu canal e mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. Speed já visitou o Brasil outras vezes e costuma gravar com Luva de Pedreiro sempre que está no País — desta vez, desafiou o brasileiro para uma luta no octógono. Ele também visitou a Cidade de Deus, comunidade no Rio, e foi alvo de “pegadinha” dos fãs, que simularam um assalto. Após o susto, ele distribuiu dinheiro e tirou fotos. Anteriormente, ele também visitou os treinos da seleção brasileira e interagiu com Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense.

Speed se encontrou com Ronaldo na mansão do jogador. Foto: Reprodução/Instagram/@ishowspeed

Speed também é conhecido pelo seu trabalho como rapper. Em 2021, a faixa “Dooty Booty” viralizou no TikTok, chamando atenção para o lado artístico do influenciador. No ano seguinte, ele lançou uma faixa intitulada “Ronaldo (Sewey)”, em homenagem a Cristiano Ronaldo, e também a música “World Cup”, em alusão à Copa do Mundo do Catar.

Em 2022, Speed foi eleito o streamer revelação do ano na 12ª edição do Streamy Awards, premiação anual voltada para produções originais de vídeos online. No ano passado, o americano adquiriu uma mansão avaliada em US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 48,7 mi). Em fevereiro, ele anunciou a doação de US$ 50 mil (R$ 243 mil) às vítimas do terremoto na Turquia.

