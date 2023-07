Quem já ganhou a Copa do Mundo feminina? Conheça todas as seleções campeãs mundiais

A cada dia que passa a Copa do Mundo feminina deste ano se aproxima mais. Austrália e Nova Zelândia, países que sediam o torneio, já começam a receber as principais seleções que irão em busca do título da mais importante competição de futebol do mundo. O Brasil, da técnica Pia Sundhage, já está por lá e mira uma inédita conquista.

Ao contrário da seleção masculina, que chegou ao topo do mundo 5 vezes, a equipe feminina ainda não alcançou o feito nenhuma vez. Bateu na trave de chegar ao lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de 2004 e 2008, quando perdeu a final para os Estados Unidos nas duas vezes. Entretanto, em 2023, chega com status de campeão da Copa América do ano passado, de forma invicta, sequer sofrendo gols na competição continental. Pode ser esse o estímulo necessário para, agora, conquistar o mundo de uma vez.

A Copa do Mundo feminina começou a ser disputada oficialmente, pela Fifa, em 1991. No decorrer de oito edições, realizadas de 4 em 4 anos, apenas quatro seleções já tiveram a honra de erguer o almejado troféu. Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que nunca conseguiu ser campeão, já venceram a competição quatro vezes, sendo o maior ganhador até hoje. A Alemanha já venceu duas vezes, enquanto Noruega e Japão têm um troféu cada.

Megan Rapinoe foi a grande destaque da edição de 2019. Foto: Francisco Seco/ AP

A melhor posição da seleção brasileira foi o vice-campeonato de 2007, no Mundial realizado na China. Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 para a Alemanha na grande final. Antes disso, em 1999, ficou com a medalha de bronze ao derrotar a Noruega nos pênaltis por 5 a 4 após igualdade sem gols no tempo normal.

Na edição mais recente da Copa, em 2019, o time dos Estados Unidos se sagrou campeão após derrotar a Holanda na final por 2 a 0. O quarto título ratificou a hegemonia americana na modalidade. Campeões em 1991, 1999, 2015 e 2019, os EUA ainda têm um vice em 2011, e três terceiros lugares (1995, 2003 e 2007). Ou seja, desde que o torneio feminino passou a ser disputado, o pior resultado das americanas nas oito edições foi a medalha de bronze.

Confira quais são os países que já foram campeões da Copa do Mundo feminina:

