A Copa do Mundo do Catar terá nesta quinta-feira mais quatro jogos envolvendo importantes seleções que fazem suas estreais no torneio. É a vez da seleção brasileira iniciar sua trajetória em busca do hexacampeonato. Às 16h, os comandados de Tite enfrentam a Sérvia. Também pelo Grupo G, medem forças Suíça e Camarões. No Grupo H, entram em campo Portugal, de Cristiano Ronaldo, Gana, Uruguai, de Cavani e Luis Suárez, e Coreia do Sul.

ONDE ASSISTIR

Todos os jogos desta quarta-feira terão transmissão da Globo e do SporTV. Brasil x Sérvia também contará com a exibição na CazéTV, no YouTube e Twitch.

Suíça e Camarões dão o pontapé inicial no Grupo G da Copa do Mundo. Favoritos, os suíços querem somar pontos e saldo de gols na batalha por uma classificação às oitavas. Os camaroneses, por sua vez, buscam surpreender para esquecer o momento conturbado nos bastidores.

Rigobert Song, técnico de Camarões, concede entrevista coletiva em Doha. Foto: Ali Haider/ EFE

Uruguai e Coreia do Sul, pelo Grupo H, reeditam duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Na ocasião, os uruguaios levaram a melhor. Desde então, os sul-coreanos não passam da primeira fase nos Mundiais, querem encerrar o jejum no Catar e sonhar em repetir o feito de 2002, quando sediaram o torneio e terminaram na quarta posição. A seleção uruguaia vive um momento especial com o encerramento do ciclo de uma geração vitoriosa, liderada por Suárez e Cavani.

Uruguai estreia na Copa nesta quinta diante da Coreia do Sul. Foto: Pablo Porciuncula/ AFP

Envolto em polêmica por sua saída do Manchester United, Cristiano Ronaldo garante foco total na seleção portuguesa para buscar o inédito título mundial. O primeiro desafiante é Gana. Os ganeses não participaram da última Copa, mas estão empolgados para fazer história no Catar. Os lusitanos convivem com críticas pelo desempenho questionado por torcedores e imprensa e ambicionam calar os críticos com uma boa vitória na estreia.

Cristiano Ronaldo quer levar Portugal a fases mais adiantadas neste Mundial. Foto: Lee Jin-man/ AP

O palco da final da Copa do Mundo recebe a primeira partida da seleção brasileira no Catar. Neymar e companhia iniciam a trajetória em busca da sexta estrela. Tite deve levar a campo uma escalação bastante ofensiva e deverá dobrar as preocupações com a dupla de atacante da Sérvia Vlahovic e Mitrovic. Este promete ser o jogo mais difícil do Brasil na fase de grupos.

Neymar é o principal jogador da seleção brasileira, mas conta com importantes parceiros na luta pelo hexa. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters