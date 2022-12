Quem são os maiores artilheiros das Copas do Mundo? Veja lista

A Copa do Mundo Fifa está em sua 22ª edição. Ao longo da história, diversos goleadores brilharam nos gramados ao redor do planeta e escreveram seus nomes na história da competição. O maior artilheiro da história das Copas é o centroavante alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 partidas. O atacante participou de quatro Mundiais na carreira, sendo vice para a seleção brasileira em 2002, terceiro lugar em 2006 e 2010 e campeão do mundo em 2014.

A liderança da artilharia em Copas do Mundo foi alcançada por Klose na fatídica vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, quando fez seu último gol em uma Copa do Mundo e ultrapassou um brasileiro: Ronaldo Fenômeno.

Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas Foto: KIERAN DOHERTY / REUTERS

Principal estrela da conquista do penta, em 2002, Ronaldo marcou 15 gols em 19 jogos em Copas do Mundo. Além do Mundial da Coreia e do Japão, quando foi o artilheiro com oito gols, o Fenômeno disputou a Copa de 1998, quando foi vice para a anfitriã França, a de 2006, na Alemanha, e esteve no elenco do tetra, em 1994, nos EUA, mas não disputou nenhuma partida. O ex-jogador tinha apenas 19 anos na época.

O terceiro lugar é do centroavante Gerd Müller, que marcou 14 gols em 13 jogos pela Alemanha em Copas do Mundo. Primeiro alemão a receber o prêmio Bola de Ouro, marcou o tento que deu o título do Mundial de 1974 aos germânicos, que jogava em casa. Ele também atuou na Copa de 1970 e ficou 32 anos na liderança da artilharia dos Mundiais, sendo passado por Ronaldo em 2002. Morreu aos 75 anos, em 2021, seis anos após ser diagnosticado com Alzheimer.

O quarto lugar é do francês Just Fontaine, com incríveis 13 gols em apenas seis jogos de Copa. O atacante, atualmente com 89 anos, disputou apenas a Copa do Mundo da Suécia, quando a França foi eliminada pelo Brasil na semifinal e terminou em terceiro. A seleção brasileira conquistaria seu primeiro título naquela ocasião.

O maior jogador de futebol de todos os tempos fecha o Top 5. Pelé balançou as redes 12 vezes em 14 partidas com a seleção em Copas do Mundo. Com apenas 17 anos, o ídolo do Santos foi o principal nome da conquista na Suécia. Apesar de lesionado, também participou da campanha do bi em 1962 e liderava o elenco brasileiro em 1966, na Inglaterra. O Rei do Futebol foi a estrela do Tri na Copa de 1970, no México, e comandou o que é conhecida como a melhor seleção da história.

Veja lista dos maiores artilheiros das Copas

1 Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols

2 Ronaldo Fenômeno (Brasil) - 15 gols

3 Gerd Müller (Alemanha) - 14 gols

4 Just Fontaine (França) - 13 gols

5 Pelé (Brasil) - 12 gols

6 Sándor Kocsis ( Hungria) - 11 gols

7 Jürgen Klinsmann (Alemanha) - 11 gols

8 Helmut Rahn (Alemanha Ocidental) - 10 gols

9 Gary Lineker (Inglaterra) - 10 gols

9 Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 gols

11 Teófilo Cubillas (Peru) - 10 gols

12 Thomas Müller (Alemanha) - 10 gols

13 Grzegorz Lato (Polônia) - 10 gols