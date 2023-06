Ramon aguarda reunião com a CBF e diz ter ‘coragem’ para continuar no comando interino da seleção

Após a experiência de treinar a seleção brasileira de forma interina em três partidas amistosas, Ramon Menezes aguarda a decisão da CBF sobre o seu futuro. Ele não sabe dizer se vai comandar o Brasil nos próximos jogos, mas disse ter “coragem” para atender ao chamado, caso ele venha novamente.

“Agora, neste momento, paro para descansar. Vou esperar o contato do presidente, para sentar, para conversar, para ver minha posição dentro da CBF e sempre com objetivo de ajudar”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após ver a seleção levar 4 a 2 de Senegal em amistoso em Portugal.

Na entrevista, Ramon repetiu que estará à disposição da CBF caso o presidente Ednaldo Rodrigues lhe acione mais vezes. É possível que aconteça, já que Carlo Ancelotti tem um acordo verbal com a entidade para começar seu trabalho na seleção brasileira apenas em 2024, depois que terminar seu contrato com o Real Madrid.

No entanto, Ramon sai enfraquecido em razão dos resultados ruins com desempenho fraco, sobretudo nesta terça, diante dos senegaleses. Ele acumula duas derrotas para Marrocos e Senegal e uma vitória sobre Guiné.

Ramon Menezes aguarda reunião com a CBF para definir futuro na seleção Foto: Armando Franca/AP

“O mais importante é que estou sempre à disposição, sou funcionário da CBF e estou à disposição com coragem e confiança para fazer meu trabalho”, afirmou. Ele admitiu que deve se reunir em breve com o presidente Ednaldo Rodrigues e considera que os resultados negativos não lhe prejudicaram. O interino citou o aprendizado com esses amistosos e a “casca” que ele e o grupo estão ganhando.

“Perder não é legal, não é bom, mas faz parte. Na nossa profissão ou você ganha ou você aprende. Você vai ganhando casca, aprendendo, e esse grupo vai enfrentar uma dificuldade tremenda pela frente, com Eliminatórias, Copa América, até chegar na Copa”, declarou, citando os próximos desafios do Brasil.

Continua após a publicidade

Sem Ancelotti e com a dúvida de quem estará à beira do gramado, a seleção brasileira estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia em setembro, em casa. Depois, encara o Peru fora.

Técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon será o treinador da equipe olímpica sub-23, que vai brigará por uma vaga na Olimpíada de Paris 2024. O momento, segundo ele, é “de esfriar a cabeça” e “descansar”.