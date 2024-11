Quem é o sueco que fala português, vale R$ 428 milhões e é o artilheiro do mundo em 2024

Mas é agora no Sporting que o atacante tem chamado a atenção do futebol mundial. O sueco é o artilheiro da temporada europeia, com 32 gols marcados em 24 partidas.

São 23 gols pelo Sporting e outros nove com a camisa da seleção da Suécia, com uma média de 1,3 gol por jogo. Além disso, Viktor Gyökeres ainda distribuiu oito assistências. Considerando o ano, o sueco anotou 58 gols em 54 partidas. Ninguém no futebol mundial balançou mais as redes do que o atacante em 2024.