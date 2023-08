Quem vai estar na primeira lista de Fernando Diniz na seleção brasileira?

Fernando Diniz vai fazer a partir das 14 horas desta sexta-feira sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. O treinador do Fluminense, que assinou contrato com a CBF válido até junho do ano que vem, vai anunciar a lista de jogadores para os dois primeiros jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante de Bolívia e Peru. Diniz quase não deu indícios sobre quem vai ser chamado, mas a história recente mostra que os novos treinadores costumam manter a base dos antecessores e “lançar” atletas que atuam em clubes do País.

Desde que o Brasil conquistou o pentacampeonato, em 2002, uma única vez o novo treinador decidiu fazer uma revolução no elenco. Isso aconteceu em 2010, quando Mano Menezes assumiu a vaga de Dunga após a seleção cair nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul. À época, Mano convocou apenas quatro dos 23 jogadores que estiveram no Mundial semanas antes. E mais da metade (12) dos atletas que ele levou para a estreia, diante dos Estados Unidos, atuava em clubes do Brasil. Na troca de bastão após a saída de Tite, a CBF insinua que gostaria de ver no time mais jogadores que atuam no futebol brasileiro.

Nas outras cinco transições de comando nos últimos 20 anos - a conta não inclui as convocações dos interinos Zagallo (2002) e Ramon Menezes, mais recentemente - os treinadores optaram por mudanças mais suaves. E em todos os casos eles procuraram dar mais espaço a jogadores que jogavam em clubes brasileiros, duas coisas que devem se repetir agora com Fernando Diniz.

Fernando Diniz faz sua primeira convocação nesta sexta-feira Foto: Rodrigo Ferreira/CBF

Além da certa tradição histórica, essa tendência ganha força porque, ao ser apresentado, Diniz fez elogios indiretos ao grupo que sucumbiu nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado, no Catar. “A seleção foi eliminada pela Croácia sendo muito superior”, considerou, no mês passado. Na ocasião, o técnico também enalteceu Neymar, a quem chamou de “quase aberração”.

O fato de estar envolvido no dia a dia do Brasileirão também faz com que Fernando Diniz esteja por dentro do que ocorre no futebol jogado por aqui. Para completar, ele já deixou claro que vai elaborar a lista a partir do que considerar o melhor no momento. “Minha ideia é convocar os melhores jogadores para ganhar o próximo jogo. Preparar a seleção para mim é isso.”

O FATOR FLUMINENSE

Outra expectativa recai sobre a convocação de atletas que atuam no Fluminense. O tema foi um dos mais abordados quando Diniz foi apresentado como técnico, no mês passado, ocasião em que ele descartou conflito de interesses ou quaisquer dilemas éticos.

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores da América e ocupando uma posição no pelotão de frente do Brasileirão, o Fluminense tem pelo menos três jogadores “convocáveis”: o zagueiro Nino e o volante André foram chamados pelo interino Ramon Menezes este ano; além deles, Paulo Henrique Ganso é uma opção para a criação.

Chamar atletas de confiança também é uma tradição dos novos treinadores. Em 2016, Tite convocou Fagner, a quem treinava no Corinthians até dias antes, para os dois primeiros jogos - o lateral acabaria indo para a Copa do Mundo da Rússia dois anos depois. O treinador também optou por Gil e Renato Augusto, com quem também já havia trabalhado.