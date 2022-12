Quem você gostaria de ver no comando da seleção no lugar de Tite? Um estrangeiro? Uma mulher?

Quem você gostaria de ver no cargo de Tite na seleção? Brasileiros, estrangeiros, uma mulher, um técnico revelação, um medalhão do País? A CBF bem que poderia entrar no LinkedIn para encontrar um novo treinador para a seleção brasileira. Eu sei que não é assim que o futebol escolhe seus técnicos, mas bem que poderia. Já não era sem tempo de mudar. Mande seu currículo, de preferência em uma página! Para o cargo, paga-se bem, em torno de R$ 1 milhão por mês! Pode trazer sua comissão em número de até quatro profissionais! Não se aceita parentes. É preciso dedicação total. Não precisa morar no Brasil. Trabalho híbrido. Precisa-se de boas ideias e cumprir duas metas: se classificar para a Copa do Mundo de 2026 e ganhá-la.

O Brasil vive uma situação inusitada no comando da seleção. Não há candidatos. Quem você gostaria de ver no comando do Brasil? Há algumas ideias pré-concebidas para o cargo. Mas com a seleção sem ganhar Copa durante 20 anos, desde 2002, com esse prazo aumentando para 24 anos até o Mundial dos EUA, México e Canadá, talvez seja preciso repensar o conceito do novo treinador.

Tite, que não é mais o treinador da seleção, passa instruções aos jogadores na partida contra a Croácia Foto: Alessandra Tarantino / AP

Tite ficou no posto durante seis anos. Perdeu nas quartas de final para a Croácia por erros individuais de seus jogadores nas cobranças de pênaltis e no posicionamento defensivo em um contra-ataque depois de estar à frente no segundo tempo da prorrogação. Gostaria de oferecer ao amigo leitor algumas opções de ideias, não de nomes, por ora. O presidente da CBF começa a pensar nisso a partir deste sábado, uma vez que o cargo está vago. A seleção retoma suas atividades nos primeiro trimestre de 2023.

Uma mulher no comando

Uma mulher no comando. Nunca foi testado na seleção brasileira. Seria uma conduta arrojada. Ela traria uma concepção diferente no comando de jogadores já conhecidos e consagrados. Começaria do zero com sua proposta de jogo, de armação, de defesa e de ataque. Seria uma ruptura com tudo o que já aconteceu nos corredores da CBF. A Fifa ainda não teve na Copa do Mundo masculina uma mulher no comando de uma seleção. O rio corre para esse oceano das mudanças. O Brasil não tem nada a perder, porque já vem perdendo desde 2002, quando o mundo era outro bem diferente.

Um estrangeiro no comando

A CBF já entregou a seleção feminina para uma treinadora estrangeira, Pia Sundhage. E anda olhando para fora do Brasil. Pep Guardiola chegou a comentar sobre uma sondagem no começo deste ano. Há outros nomes que foram sugeridos ao presidente Ednaldo Rodrigues. Ele vai tomar a decisão. Abel Ferreira, do Palmeiras, é um deles. Jorge Jesus, que ganhou tudo com o Flamengo, é outro. Mas se a ideia é trazer alguém de fora, essa lista abre gigantescamente. Basta escolher um e correr atrás. Dinheiro não é problema para a CBF. O novo treinador deve ganhar R$ 2,5 milhões por mês para um ciclo de quatro anos. Isso daria 42 meses, porque a Copa de 2026 voltará a ser nos meses de julho e agosto. Isso daria R$ 105 milhões no período. A CBF faturou em 2021 R$ 971 milhões. Portanto, usaria 10% desse montante para bancar um treinador estrangeiro. No caso do estrangeiro, é preciso pensar no seu conhecimento do futebol brasileiro. Mas como a maioria dos atletas atua na Europa, não vejo problema nisso.

Um brasileiro experiente

A opção é sempre válida dentro do futebol brasileiro no que se refere aos times. A própria seleção brasileira já apelou para isso quando, em 2014, trouxe Felipão e Parreira para trabalharem juntos. Não deu certo. Olhando para o mercado, não vejo muitos nomes. Aliás, não vejo nome nenhum. Essa escolha seria mais do mesmo e poderia provocar um sentido de repulsa no torcedor, mais do que ele já está com a seleção.

Um novato do Brasil

Já foi falado em nomes como Rogério Ceni e Fernando Diniz. A CBF nunca se pronunciou. Não sei se eles estão prontos para a tarefa. Ou se a entidade deve entregar o cargo de Tite a treinadores que ainda não se provaram no próprio futebol brasileiro. Penso que essa turma ainda precisa amadurecer.

Um brasileiro já pronto

Nesse caso, as opções também não são lá essas coisas. Há treinadores consagrados em clubes, mas que também perderam o rumo em alguns times. Renato Gaúcho é um deles. Já esteve na crista da onda, embora com muitas ressalvas deste colunista. Dorival Júnior, que recentemente fez bonito no comando do Flamengo, é outro. Mano Menezes (meus Deus!) também teve passagem rápida pelo cargo e não deu certo. Imagino que nenhum desses seja unanimidade do torcedor.

O fato é que a CBF nunca se preocupou em formar treinadores da seleção. O assunto sempre foi tratado no País como uma escolha de momento, feita pelo presidente da entidade. A cultura do futebol brasileiro é testar e testar, contratar e demitir. Tite foi uma exceção da Copa do Mundo da Rússia para o Catar. Não deu certo. Não há também na seleção méritos pelo segundo lugar ou por qualquer competição ganha que não seja o Mundial. Está mais do que na hora de mudar as concepções e as ideias, quebrar as amarras e pensar o futebol da seleção de forma diferente.