Quinten e Jurrien Timber: irmãos jogadores de Ajax e Feyenoord expõem rivalidade sob mesmo teto

Talvez a seguinte troca forneça o melhor exemplo da dinâmica precisa da família Timber. Um irmão, Quinten, está refletindo sobre as várias virtudes que ajudaram seu time do Feyenoord a subir, apenas um toque inesperado, ao topo da Eredivisie - a primeira divisão do futebol holandês - nesta temporada.

“Talvez não tenhamos os melhores indivíduos”, diz ele. “Mas somos uma boa equipe. Lutamos até o fim.” Ele faz uma pausa para respirar. Sentado ao lado dele, seu irmão gêmeo, Jurrien, aproveita a pausa como um convite para intervir. “Você também teve um pouco de sorte às vezes”, ele diz ao irmão. Sua voz falha ao fazê-lo, fazendo parecer que nenhum time teve mais sorte do que o Feyenoord nesta temporada.

Quinten Timber, à esquerda, joga no Feyenoord, enquanto seu irmão Jurrien atua no Ajax. Foto: Melissa Schriek/The New York Times

Graciosamente, Quinten concede o ponto. Sim, ele diz, mas isso é esporte. Qualquer equipe de sucesso precisa que a bola quique em seu caminho às vezes. Ele diz isso com o tipo de tom que sugere que ele percebeu as tentativas de seu irmão de ser provocativo e que não pretende enfrentá-las.

“Mudou depois da Copa do Mundo”, diz Quinten, retomando sua linha de pensamento. De repente, o Feyenoord e seus torcedores perceberam que um primeiro título holandês desde 2017 poderia ser viável. “A pressão foi muito alta depois disso”, diz ele. “Mas nós ficamos em primeiro lugar desde então.” “Sim”, diz Jurrien, voltando-se para dar outro golpe, “mas você quer ser o número 1 em maio. Vamos ver quanto tempo eles aguentam a pressão.”

Esse sparring funciona nos dois sentidos: um pouco mais tarde, Quinten não precisará de um segundo convite para lembrar a Jurrien que o Feyenoord ainda está na disputa por três troféus, e que o time de Jurrien, o Ajax, não. Não contém uma pitada de malícia. É assim que tem que ser, quando você divide não apenas uma casa, mas um quarto com alguém que joga para seu rival mais feroz e seu oponente direto em uma corrida pelo título.

Continua após a publicidade

Durante a maior parte de suas vidas, Jurrien e Quinten Timber estiveram no mesmo time. Eles jogaram juntos pela escola e pelo time de base local. Aos 7 anos, eles se juntaram ao Feyenoord e, no início da adolescência, ambos deram o salto para o Ajax. A única exceção foi em jogos de pickup. “Então tivemos que nos separar”, disse Jurrien. “Caso contrário, não foi justo.”

Agora, porém, eles têm 21 anos e se encontram em ambos os lados da divisão mais intratável do futebol holandês. Um meio-campista enérgico e inventivo, Quinten deixou o Ajax alguns anos atrás, determinando que uma mudança para o Utrecht, clube de sua cidade natal, ofereceria um caminho mais rápido para o futebol de elite. Ele fez o suficiente em uma temporada lá para ganhar uma transferência imediata para o Feyenoord.

“Foi um passo para trás para dar dois à frente”, disse ele. “Eu tive que fazer essa escolha para jogar mais no mais alto nível. Foi uma boa escolha.”

Jurrien o apoiou nessa decisão, mesmo permanecendo no Ajax. Ele está agora em sua quarta temporada como um esteio inteligente e seguro da defesa do clube. Ele já conquistou vários títulos holandeses. “São dois?” perguntou Quinten. “Três”, Jurrien rebateu. “Mas o primeiro foi a temporada cancelada pelo coronavírus.”

Isso, é claro, seria cisma suficiente para qualquer família: a rivalidade entre Ajax e Feyenoord é tão enraizada quanto qualquer outra na Europa. “Não quero usar a palavra ódio”, disse Quinten. Nenhuma alternativa, porém, salta imediatamente à mente. “Sim, os torcedores do Feyenoord realmente odeiam o Ajax.”

Nesta temporada, porém, a inimizade se tornou mais imediata. No verão passado, o Ajax perdeu não só o seu treinador, Erik Ten Hag, mas uma série de jogadores: o zagueiro Lisandro Martínez e o ponta Antony juntaram-se ao seu mentor no Manchester United; Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui partiram para o Bayern de Munique; Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico e Sébastien Haller também partiram.

No início da temporada, o clube - campeão holandês em três das últimas quatro temporadas - buscou sua forma habitual. “Perdemos muitos pontos estúpidos”, disse Jurrien. “Não estávamos jogando no nosso nível. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, a primeira fase ruim que eu conheci. Muitas coisas mudaram, e isso leva tempo. É difícil quando você perde tantos jogadores. Mas agora estamos voltando.” “Sim”, diz Quinten, com apenas um toque de alegre condescendência. “Talvez agora você esteja pronto para competir.”

Continua após a publicidade

Irmãos são rivais na luta pelo título holandês da temporada 2022/2023. Foto: Melissa Schriek/The New York Times

Para o Feyenoord, as lutas do Ajax representaram uma oportunidade. O clube venceu 10 de seus primeiros 14 jogos para chegar ao topo da Eredivisie antes da Copa do Mundo. Ele não perdeu desde que o jogo da liga foi retomado após o torneio, mesmo que uma sequência de quatro empates em seis jogos em janeiro e fevereiro tenha diminuído um pouco seu ímpeto.

No quarto que dividem desde a infância, não há sinal de tensão. Ambos planejam sair nos próximos meses, mas mesmo no auge da corrida pelo título, ambos parecem ambivalentes sobre a perspectiva. “Nós vivemos juntos toda a nossa vida”, disse Quinten. “Vai ser estranho.”

Ele provavelmente se classifica como um pouco mais entusiasmado com a independência do que seu irmão, o que pode ou não estar relacionado ao fato de que, quando questionado sobre qual dos dois era mais confuso, Jurrien pareceu imediatamente envergonhado e Quinten olhou imediatamente para Jurrien.

Eles não sentiram a necessidade de instituir uma regra proibindo conversas sobre futebol quando chegam em casa; o único tabu é que eles não divulguem informações potencialmente confidenciais entre si. “Dar detalhes seria perigoso”, disse Jurrien. “Mas é interessante como acontece nos diferentes clubes, como eles pensam, como pensamos.” “Eles me perguntaram hoje se o Ajax estava confiante”, disse Quinten. “Eu disse a eles que o Ajax está sempre confiante. Mesmo jogando mal e não ganhando jogos, eles estão confiantes. É sempre assim no Ajax.”

Antes da temporada, e depois que Quinten concluiu sua transferência para o Feyenoord, eles concordaram em um lado positivo: pelo menos assim um deles seria campeão. “Dissemos que seria eu ou ele”, disse Jurrien. “Não PSV Eindhoven ou AZ Alkmaar ou qualquer um assim.”

Essa afeição fraternal só se estende até agora, no entanto. “Você não quer ouvir depois do jogo se eles ganharam”, disse Quinten. “Bem, um pouco, talvez. Essa é a parte divertida. Você pode falar sobre o jogo, como foi. Mas não muito.”

Continua após a publicidade

Jurrien não tem tanta certeza. Questionado sobre o que faria se o Feyenoord vencesse em Amsterdã e desse mais um passo gigantesco em direção ao campeonato às custas dele e do Ajax, ele disse: “Acho que posso ir dormir na casa da minha namorada”. Jurrien não teve sorte. Titular, viu seu time perder para o Feyenoord por 3 a 2. Família dividida, e os torcedores do time de Roterdã sorridentes com uma mão na taça.