Racing x Cruzeiro pela final da Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Cruzeiro desafia o Racing, da Argentina, neste sábado, 23, pela grande decisão da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 17 horas (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai. A final terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN, do Disney+ (streaming) e do Paramount+ (streaming).

Na semifinal, o Cruzeiro despachou o Lanús, também da Argentina, pelo placar agregado de 2 a 1. Na ida, no Estádio do Mineirão, os times empataram em 1 a 1. Na volta, o Cruzeiro triunfou por 1 a 0, no Estádio La Fortaleza.

Racing e Cruzeiro fazem a final da Sul-Americana Foto: Divulgação

PUBLICIDADE Já o Racing deixou o Corinthians para trás. No confronto de ida, as equipes empataram em 2 a 2, na Neo Química Arena. Na volta, o Racing venceu de virada, por 2 a 1, no Estádio Presidente Perón. Em busca do título inédito, o técnico Fernando Diniz não tem muitas dúvidas na escalação. Walace leva vantagem sobre Lucas Silva e deve ser companheiro de Romero e Matheus Henrique no meio-campo celeste.

O experiente goleiro Cássio falou sobre a possibilidade de erguer a primeira taça com a camisa do clube mineiro. “Feliz de estar aqui nessa grande final, é uma semana muito importante. Chegar a uma final com o Cruzeiro, menos de seis meses no clube e poder proporcionar isso, viver isso que a torcida esperava tanto. E é o normal, se vemos a história do clube, um clube muito vencedor, sempre chegando em finais importantes”, disse Cássio, em entrevista à ESPN.

Publicidade

O Racing, por sua vez, tenta encerrar um jejum de títulos continentais. A última taça erguida no continente foi em 1988, ao triunfar na final da Supercopa Sul-Americana, justamente diante do Cruzeiro.

O confronto entre Racing e Cruzeiro irá decidir uma competição da América do Sul pela terceira vez. Além da Supercopa mencionada, os times decidiram o torneio novamente em 1992, com o título da equipe mineira.

RACING x CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL

Data: 23/11/24

23/11/24 Horário: 17 horas (de Brasília)

17 horas (de Brasília) Local: Estádio La Nueva Olla, no Paraguai

ONDE ASSISTIR RACING X CRUZEIRO AO VIVO

SBT, ESPN, Disney+ (streaming) e Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RACING

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas e Adrían Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.