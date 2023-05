Racing x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo vai a Avellaneda nesta quinta-feira em busca de sua segunda vitória na Copa Libertadores. Pela terceira rodada do Grupo A, o adversário é o Racing, que lidera a chave, com seis pontos. A equipe rubro-negra está na segunda posição, empatada com três pontos com Aucas e Ñublense.

No Campeonato Argentino, o Racing ocupa a modesta 14ª posição. O Flamengo também não conseguiu embalar no Campeonato Brasileiro e, em três jogos, venceu apenas um.

RACING x FLAMENGO

DATA : 04/05/2023 (quinta-feira).

: 04/05/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG).

Racing e Flamengo duelam nesta quinta-feira em Avellaneda pela Libertadores. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RACING - Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa e Gabriel Rojas; Anibal Moreno, Juan Nardoni e Nicolás Oroz; Matías Rojas, Nicolás Reniero e Maxi Romero. Técnico : Fernando Gago.

- Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa e Gabriel Rojas; Anibal Moreno, Juan Nardoni e Nicolás Oroz; Matías Rojas, Nicolás Reniero e Maxi Romero. : Fernando Gago. FLAMENGO - Santos; Fabrício Bruno, Pablo e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Vidal e Ayrton Lucas; Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

