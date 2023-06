Volante ex-São Paulo encontra banana na porta de casa e acusa vizinhos de racismo

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Vasco, Athletico-PR e Internacional, Wellington encontra banana na porta de sua casa, em Florianópolis, e acusa seus vizinhos de praticarem atos racistas. Segundo o volante, foi sua esposa quem encontrou a fruta na noite desta sexta-feira.

Segundo Wellington, esta não foi a primeira vez que sofreu racismo por partes dos outros moradores do condomínio em que mora. O jogador está com o elenco do Avaí e deve prestar queixa à polícia após o compromisso diante do Londrina, neste sábado.

“Ato de racismo na porta da minha casa. Não é de hoje que minha esposa vem sofrendo esses tipo de covardia, seja com olhares ou com risadinhas de canto”, escreveu o jogador em suas redes sociais. “Dito isso infelizmente o RACISMO EXISTE e só não ver quem não quer”, completou.

Wellington, volante do Avaí, acusa vizinhos de racismo Foto: Fabiano Rateke/ Avaí

Além de Wellington, o Avaí também fez questão de se posicionar sobre o ocorrido. Em postagens nas redes sociais, publicou que “o clube coloca à disposição de Wellington e família o jurídico do clube para qualquer medida cabível. Recentemente o clube participou de uma reunião junto a UFSC para fortificar ainda mais a luta contra o racismo.”

Quem também se manifestou foi Topazio Neto (PSD), prefeito de Florianópolis. Também pela internet, o político disse que se sente inconformado pela situação e pede que “racistas, deixem nossa cidade. Vocês não são bem-vindos.”

Wellington acusa vizinhos de racismo por rede social. Foto: Reprodução/ @wellington_martinsoficial Instagram