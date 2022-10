Radar da seleção: brasileiros se destacam como ‘garçons’ em rodada dos europeus

Em fim de semana de pouco brilho individual dos brasileiros, a rodada dos europeus contou com jogadores da seleção atuando como “garçons”. Faltando um mês para o início da Copa do Mundo do Catar, Vinicius Junior, Matheus Cunha e Danilo deram passes importantes para gols do Real Madrid, Atlético de Madrid e Juventus, respectivamente. Até o goleiro Ederson teve seu dia de assistência no Manchester City.

Na capital espanhola, Vinicius Junior passou em branco, algo incomum nos últimos tempos, mas deu contribuição decisiva para a vitória do Real sobre o Sevilla por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Ele deu assistência para os gols de Modric e Lucas Vazquez. Rodrygo também foi titular, mas teve desempenho mais discreto.

Também estiveram em campo os selecionáveis Éder Militão, pelo Real, e o lateral-esquerdo Alex Telles, pelo Sevilla. Ambos foram titulares e tiveram atuação razoável na defesa. Telles vem confirmando sua vaga de titular na equipe espanhola, na posição das mais disputadas na seleção.

Matheus Cunha teve dia de 'garçom' na vitória do Atlético de Madrid sobre o Rayo Vallecano, pelo Espanhol. Foto: OSCAR DEL POZO CANAS/AFP

Ainda pelo Espanhol, Matheus Cunha foi “garçom” de Griezmann para o gol decisivo do Atlético na vitória sobre o Betis por 2 a 1, fora de casa. Cunha corre por fora na tentativa de buscar uma vaga entre os atacantes que o técnico Tite levará para o Mundial do Catar, no próximo mês.

Outro “garçom” brasileiro na rodada foi o lateral Danilo, que deu passe para o gol de Rabiot, o último da goleada de 4 a 0 da Juventus sobre o Empoli, em casa, pelo Campeonato Italiano. Danilo, lateral-direito de origem, atuou como zagueiro numa linha de três montada pelo técnico Massimiliano Allegri.

Com esta formação, Alex Sandro, lateral-esquerdo que também está praticamente certo na lista de Tite, ficou no banco de reservas. Entrou em campo somente na reta final da partida. O zagueiro Bremer, recém-convocado por Tite, sequer entrou na partida por conta de dores musculares.

Setor que vai distribuir mais vagas na convocação de Tite para a Copa, o ataque pouco funcionou para os brasileiros no fim de semana. Além de Rodrygo, Roberto Firmino e Antony passaram em branco pelo Liverpool e Manchester United, respectivamente. O primeiro viu sua equipe ser derrotada pelo lanterna Nottingham Forest, enquanto o segundo foi coadjuvante no empate por 1 a 1 entre United e Chelsea.

No clássico inglês, o gol do United foi marcado por Casemiro. O volante está se firmando entre os titulares da equipe de Manchester, enquanto Fred segue na reserva. Em outro jogo do Campeonato Inglês, o goleiro Ederson foi “garçom” do primeiro gol de Haaland no triunfo do Manchester City sobre o Brighton por 3 a 1.

Pelo Arsenal, a dupla formada por Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus terminou o empate por 1 a 1 com o Southampton sem gols ou assistências. Outros atacantes, como Raphinha e Neymar, sequer entraram em campo no fim de semana. O jogador do Barcelona ficou no banco de reservas. Já o craque do Paris Saint-Germain foi desfalque por suspensão, na sexta-feira.