Rafinha e Ferraresi têm entorse no clássico com o Palmeiras e preocupam o São Paulo

O São Paulo gostou do empate sem gols com o Palmeiras, mas tem algo com o que se preocupar: as lesões. O zagueiro Nahuel Ferraresi e o lateral-direito Rafinha deixaram o clássico no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, lesionados. Eles vão passar por exame nesta segunda-feira que vão determinar a garvidade das contusões.

Já se sabe que Rafinha sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e Ferraresi teve o mesmo problema, mas no joelho direito. Rafinha sentiu uma dor no pé direito no início do segundo tempo e foi substituído por Orejuela.

Leia também Abel Ferreira cobra a diretoria do Palmeiras: ‘Não pode só mandar e-mail’

Lesão de Ferraresi, emprestado ao São Paulo, pode atrapalhar sua sequência no clube. Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O caso de Ferraresi parece ser mais grave. O defensor venezuelano torceu o joelho direito na metade do segundo tempo e ficou caído. Foi atendido e, como Rafinha, teve de ser substituído. Em seu lugar entrou Beraldo.

Ferraresi só tem contrato até o metade deste ano. Ele tem vínculo de empréstimo até 30 de junho de 2023, com possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro. Portanto, uma lesão mais séria pode atrapalhar sua sequência no clube paulista. Alan Franco, que não foi relacionado para o Choque-Rei em razão do limite de estrangeiros, é opção para a defesa caso se confirme a lesão do venezuelano.

“O elenco é curto, não temos dinheiro para contratar. Temos oito estrangeiros, tem que deixar três fora, é triste. Hoje eles poderiam entrar e dar mais experiência”, disse Rogério Ceni depois da partida.

O departamento médico do São Paulo já tem Diego Costa, Igor Vinicius, Caio e André Anderson. O próximo compromisso da equipe tricolor é contra a Portuguesa no Morumbi, quinta-feira, às 21h30. Este duelo fechará a quarta rodada do Estadual.