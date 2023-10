A poucas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, os cenários de disputa pelo título, vaga na Libertadores e da luta contra o rebaixamento já estão quase definidos. Botafogo e Red Bull Bragantino, líder e vice-líder, brigam diretamente pela conquista do Brasileirão, enquanto Corinthians e Santos tentam se afastar da ameaça de rebaixamento com 12 partidas a serem disputadas. Respectivamente, os times em questão se destacam como os mais efetivos e os que menos criam na competição, em chances de gol, finalizações e quantos chutes levam para chegar às redes, segundo levantamento do Estadão.

Melhor paulista do Brasileirão, o time de Pedro Caixinha já finalizou 427 vezes até a 26ª rodada. O Bragantino é seguido pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, quarto colocado na competição e que chegou a 412 finalizações nesta temporada após a derrota para o Santos por 2 a 1 na última rodada. Em média, as equipes finalizam 16,42 e 15,84 vezes por jogo, respectivamente. No levantamento feito pelo Estadão, foram registradas sete mil finalizações nas 26 rodadas – uma média de 350 por equipe, ou 13,46 por jogo.

Com Dorival Júnior, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, foi o terceiro time que mais criou chances neste Brasileirão – 14,73 por jogo. Com a chegada de Lucas Moura, somando às participações de Calleri, Luciano e Wellington Rato, o time tenta terminar na melhor colocação possível no Brasileirão. Atualmente em 10º lugar, está a sete pontos do Fortaleza, o primeiro dentro do G-6.

Como destaque negativo, o Z-4 do ranking de finalizações do Brasileirão se assemelha à briga contra o rebaixamento. Santos, em 15º, é a equipe que menos criou oportunidades na competição. Apenas 291 em 26 partidas. Na cola estão Coritiba (297), Corinthians (303) e Vasco (321). Desses, Vasco e Coritiba estão atualmente no Z-4, em 17º e 19º, respectivamente. O time de Mano Menezes está a quatro pontos da zona de rebaixamento. Tem sua pior pontuação, contabilizando até a 26ª rodada, na era dos pontos corridos.

Ataques mais efetivos

Além do volume de jogadas, os melhores times do Brasileirão se destacam pela efetividade nas finalizações. Bragantino e Palmeiras, que são os que mais criaram nesta edição, dão, respectivamente, 11,9 e 10,3 chutes para marcar. Para o time de Bragança Paulista, o próprio treinador Pedro Caixinha reconheceu, ao Estadão, que a média de idade do elenco impacta nas tomadas de decisões dentro de campo.

A tendência é que, quanto mais finalizações uma equipe tenha, a média de chutes necessários para marcar aumenta. Em número de gols marcados, Grêmio e Botafogo assumem a dianteira, com 42 cada, e também se destacam no número de finalizações necessárias para chegar às redes.

Com Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, o time da Estrela Solitária precisa de apenas 8,2 finalizações para marcar; o Grêmio, de Renato Gaúcho, é ainda mais efetivo neste quesito: um gol a cada 8,1 chutes, liderados por Luis Suárez, que deixará o clube ao fim do ano. No Brasileirão, o uruguaio anotou nove vezes. Apesar de um volume baixo de jogadas criadas – inferior à média de 350 finalizações, segundo levantamento do Estadão –, conseguem ser competitivos e brigam pelo título.

Cenário semelhante vivem Corinthians, Santos e Coritiba. Três dos ataques que menos criam no ano, os clubes são efetivos ao chegar ao ataque – cerca de dez finalizações para cada gol. Com Vanderlei Luxemburgo na maior parte da competição, o Corinthians teve problemas no setor criativo, mas chegou a ter uma longa série de invencibilidade – oito partidas, com três vitórias e cinco empates.

Na parte de baixo do ranking, há os piores ataques: Internacional (23 gols) e Cruzeiro (24) são os times que mais precisam finalizar para marcar. Ambos trocaram de comandante durante a competição – Mano Menezes por Eduardo Coudet e Pepa por Zé Ricardo, respectivamente – e se aproximaram da zona do rebaixamento nas últimas rodadas.

Porcentagens de chutes a gol

Além dos números brutos, de finalização e gols marcados, outra estatística valiosa é a da pontaria dos atacantes: as finalizações a gol, que são defendidas ou que resultem em gol. Nesse critério, o Fluminense, de Fernando Diniz e finalista da Libertadores – enfrenta o Boca Juniors no dia 4 de novembro, no Maracanã –, lidera, com 39,5% de acertos nos chutes registrados no Brasileirão – foram 362 nas 26 rodadas da competição até aqui.

A métrica é a razão entre as finalizações a gol e a totais (que consideram os chutes na trave e para fora). Depois do Fluminense, o vice-lanterna Coritiba é a equipe que mais acerta chutes no Brasileirão (39,05%). Na janela de transferências de julho, o Coritiba foi agressivo no mercado e buscou a aquisição de Islam Slimani, da Argélia, Andreas Samaris, da Grécia, e Jesé Rodríguez, da Espanha, jogadores que elevaram o nível da equipe que luta contra o rebaixamento.

A maioria dos demais times ficam entre 31% e 36% de acertos. Botafogo e Grêmio novamente ficam próximos da “perfeição” nesse quesito: 36,12% e 36,07%. A média, entre os 20 times do Brasileirão, é de 33,86%. Os times que ficam abaixo deste número estão entre as posições inferiores na tabela. A exceção é o Palmeiras, com 32,2% de acertos e que ocupa o quarto lugar – e continua vivo na briga pelo título. Como destaques negativos, Goiás (29%), Cruzeiro (29,7%) e Vasco (30,8%). Todos estão na briga contra o rebaixamento.