Raio-X da torcida do Palmeiras: Gabigol jogador mais odiado e os maiores ídolos da história do clube

Com futuro indefinido no Flamengo, Gabigol voltou a ser especulado no Palmeiras depois de deixar o último confronto entre as equipes, na quarta-feira, com a camisa alviverde amarrada na cintura. Do que depender da maioria dos torcedores palmeirenses, dificilmente o ídolo rubro-negro troca o Ninho do Urubu pela Academia de Futebol. Segundo a pesquisa “Pulso do Torcedor 2024″, publicada pela Atlas Intel em parceria com o Estadão, Gabigol é o jogador do futebol brasileiro mais odiado entre os torcedores do Palmeiras.

O Palmeiras é apontado como o principal interessado no atacante para 2025, enquanto uma renovação com o clube rubro-negro, cujo vínculo vai somente até o fim deste ano, parece mais distante neste momento. Uma fatia de 30,5% dos palmeirenses ouvidos na pesquisa citaram Gabigol como o maior desafeto entre os atletas que atuam no País. O segundo mais votado foi o lateral-direito corintiano Fagner (18,5%), seguido dos são-paulinos Luciano (12,8%) e Calleri (9,1%).

Dudu está entre os mais queridos pelos palmeirenses. Gabigol, entre os mais odiados. Foto: Cesar Greco/Palmeiras e Paula Reis/Flamengo

A relação de Gabigol com a torcida do Flamengo está estremecida desde maio, quando vazou uma foto sua durante a folga usando a camisa do Corinthians, interessado no jogador no início do ano. O atacante admitiu que errou e pediu desculpas. Herói nas conquistas da Libertadores em 2019 e 2022, ele mantém o status de reserva no time flamenguista desde o ano passado.

Mesmo cobiçado por Leila Pereira e o Palmeiras, Gabigol é o jogador mais odiado pelo torcedor alviverde. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Dudu entre os maiores

A pesquisa Atlas Intel também apontou Dudu como o terceiro maior ídolo da história do Palmeiras. Ele foi citado por 3,1% dos entrevistados, à frente de craques como Edmundo (1,8%) e Evair (2,1%). O camisa 7 ficou atrás apenas do goleiro Marcos (25,9%), campeão da Libertadores em 1999, e Ademir da Guia (60,9%), multicampeão com a camisa palmeirense considerado o maior jogador da história do clube.

Ademir da Guia e Marcos são os maiores ídolos da história do Palmeiras, segundo pesquisa. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Dudu é o jogador mais vitorioso do Palmeiras no século, com incríveis 12 títulos, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Junqueira e Ademir da Guia. Ele acumula a marca de 452 jogos e 88 gols pelo clube. Recentemente, se envolveu em polêmica com a torcida após negociar a sua transferência para o Cruzeiro, clube pelo qual foi revelado. A negociação foi abortada após a repercussão negativa entre os palmeirenses.

Já vendido ao Chelsea, Estêvão é tido como o melhor jogador do elenco palmeirense no momento, na visão dos torcedores. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Coincidentemente, Dudu não foi citado pelos entrevistados questionados sobre quem é o melhor jogador do time atualmente. O jovem Estêvão, de apenas 17 anos, liderou as respostas, com a preferência de 41,8% dos torcedores ouvidos. Raphael Veiga (18,3%), Weverton (18,2%), Aníbal Moreno (5,7%) e o recém-contratado Felipe Anderson (2,6%). Apesar da polêmica envolvendo Dudu, o jogador ainda mantém 82% de imagem positiva perante a torcida. Ainda de acordo com a pesquisa, 12% responderam ter uma imagem negativa do atacante, enquanto 7% não souberam responder.

Abel Ferreira o maior de todos

Gozando de muito prestígio da torcida, os palmeirenses elegeram Abel Ferreira como o maior técnico do clube em todos os tempos. O português foi citado por 87,1% dos entrevistados, à frente de Luiz Felipe Scolari (7,5%), Vanderlei Luxemburgo (2,6%), Oswaldo Brandão (2,1%) e Filpo Núñez (0,2%).

Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, segundo avaliação dos torcedores. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Ao lado de Oswaldo Brandão, Abel é o técnico mais vitorioso da centenária história palmeirense, com 10 troféus: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). A pesquisa aponta ainda que 97,9% dos torcedores aprovam o trabalho do treinador à frente do time alviverde. Apenas 1,1% se demonstraram contrários ao técnico, enquanto 1% não soube responder. O comandante alviverde tem vínculo com o clube até o fim de 2025.

Reforços

Para os palmeirenses, a posição de centroavante é a mais carente do time atualmente. A pesquisa indicou que 74,8% dos torcedores acreditam que o clube precisa buscar reforços para esta função. Após a saída de Endrick para o Real Madrid, o clube conta somente com o argentino Flaco López para desempenhar o papel de camisa 9.

O estudo também aponta que 44% dos entrevistados citou a necessidade de reforçar o time com atacantes. Entre as posições mais citadas, outros 29,7% cobraram a chegada de meio-campistas, seguido de zagueiro (24,6%), lateral-esquerdo (20,4%) e lateral-direito (10,5%). Leia também Palmeiras é salvo por joia de 18 anos e arranca empate com o Flamengo no Brasileirão

Abel detona arbitragem após empate: ‘Não confio nas linhas do VAR, tecnologia brasileira é arcaica’ Fé no G-4 Questionados em relação ao Campeonato Brasileiro, uma parcela de 59,8% dos palmeirenses entrevistados acreditam que o clube vai se classificar para a Copa Libertadores de maneira direta, figurando entre o 2º e o 4º lugar. Outros 37,3% acreditam que o clube vai conquistar o tricampeonato nacional Apenas 2,7% creem que o time vai ficar entre o 5º e o 6º, precisando disputar a Pré-Libertadores, e menos de 1% citam insucesso do Palmeiras em garantir vaga na competição continental. A última vez que o Palmeiras ficou de fora da Libertadores foi em 2015, quando terminou o Brasileirão na 11ª colocação. Do ano seguinte em diante, o clube se firmou como uma das principais forças do futebol nacional, voltando ao torneio e conquistando a América em 2020 e 2021.

Paulo Nobre o cartola mais importante

Executivo do Palmeiras entre 2013 e 2016, Paulo Nobre foi apontado por 84,4% dos entrevistados como o presidente mais importante do clube nos últimos 20 anos. Ele assumiu o cargo com o time na segunda divisão e saiu da cadeira como campeão brasileiro. O ex-mandatário foi responsável pelo reequilíbrio das finanças, possibilitando o clube alçar voos mais altos.

Atual presidente, Leila Pereira perde para Paulo Nobre como presidente mais importante na visão dos palmeirenses. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

Em alta Esportes Real Madrid x Atalanta na Supercopa da Uefa: onde assistir ao vivo, horário e escalação Endrick no banco e trio de ataque inédito: veja escalação para estreia do Real Madrid na temporada Atual mandatária e candidata a reeleição, Leila Pereira foi lembrada por 11,8% dos entrevistados. Primeira mulher a presidir o Palmeiras, ela é parceira do clube desde 2015, quando firmou patrocínio por meio da Crefisa e o Faculdade das Américas (FAM), empresas do marido, o empresário e palmeirense José Roberto Lamacchia, das quais está à frente. Até o momento, o clube já conquistou sete títulos com Leila na presidência. Maurício Galiotte (2017 a 2021), antecessor de Leila, foi citado por 1,8% dos entrevistados, e Luiz Gonzaga Belluzo (2009 - 2010), por 1,5%. Mustafá Contursi (1993 a 2005) e Arnaldo Tirone (2011 a 2012 foram lembrados por menos 1% dos palmeirenses ouvidos na pesquisa. Flamengo segundo maior rival Não há dúvida de que o Corinthians é o maior rival do Palmeiras, não é à toa que foi lembrado por 70,3% dos palmeirenses quando a questão veio à tona. Porém, os torcedores do time alviverde citaram um clube de fora de SP para a segunda posição: o Flamengo. O rubro-negro carioca vem rivalizando com os palmeirenses nos últimos anos pelo posto de principal clube do País, sendo lembrado por 22,7% dos entrevistados.

Líder isolado no ranking de ódio dos palmeirenses, o Corinthians é seguido pelo Flamengo. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

O São Paulo aparece na terceira posição, sendo lembrado por 5,5% dos torcedores. Outros clubes citados foram o Botafogo (0,7%), Bragantino (0,2%) e Grêmio (0,2%).

Fortaleza bem na fita

Para os torcedores do Palmeiras, o Fortaleza é o clube com a imagem mais positiva entre os demias do futebol nacional. O clube cearense é bem visto por 77% dos palmeirenses, contra 11% que pensam o contrário, e 12% que não souberam responder. Os outros cinco clubes mais bem avaliados foram Bahia (70%), Bragantino (70%), Athletico-PR (67%), Vasco (63%) e Atlético-MG (62%).

Na visão dos palmeirenses, Fortaleza é o clube 'mais querido' do Brasil. Foto: Reprodução/ Atlas Intel

O time com a pior imagem para os torcedores do Palmeiras é disparado o Corinthians. Uma parcela de 94% afirma não ver o rival com bons olhos, contra apenas 3% que vê uma imagem positiva no rival. Outros 3% não souberam responder sobre o time do Parque São Jorge.

Os outro cinco clubes com a pior imagem são São Paulo (76% de imagem negativa), Flamengo (73%), Botafogo (64%), Fluminense (63%) e Santos (61%).