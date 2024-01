Rally Dakar: piloto espanhol morre após grave e ‘irreversível’ dano neurológico

A organização do Rally Dakar confirmou nesta segunda-feira a morte do espanhol Carles Falcón, piloto de moto, de 45 anos, que sofreu grave acidente enquanto participava da segunda etapa da prova, no dia 7, na Arábia Saudita. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Espanha desde sexta-feira passada.

De acordo com sua equipe, a TwinTrain Racing Team, Falcón sofreu grave e “irreversível” dano neurológico por causa de uma parada cardiorrespiratória. Além disso, ele também teve edema cerebral e sofreu fraturas na vértebra C2, em outros cinco costelas, na mão esquerda e na clavícula. O espanhol havia sido transportado para o seu país num avião médico na sexta.

Em comunicado, a equipe lamentou a perda. “Carles era uma pessoa sorridente, sempre ativa e que gostava apaixonadamente de tudo o que fazia, especialmente as motocicletas”, registrou. “Devemos nos lembrar dele por seu sorriso e pela felicidade que ele causava em todos.”

Carles Falcón sofreu um grave acidente durante a segunda etapa do Dakar 2024. Foto: Hamad I Mohammed/ Reuters

A organização do Dakar também lamentou a morte do piloto. “É com grande tristeza que soubemos da morte do piloto espanhol Carles Falcón em contato com sua família. A organização e os competidores do Dakar oferecem suas mais sinceras condolências a sua família e aos seus amigos”, registrou.