Ramón Díaz será o sexto treinador argentino no Corinthians; veja os outros

Vice-campeão paulista e eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, Daniel Passarella foi demitido depois da derrota para o São Paulo, por 5 a 1, na primeira rodada do Brasileirão, que terminaria com o título do Corinthians.

O argentino que abriu as portas do Parque São Jorge foi Joseph Tiger, em 1944. Depois de 16 anos, em 1960, Jim López assumiu o Corinthians e deixou o cargo com 67,95% de aproveitamento. Foram 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.