Ramon convoca Vinícius Júnior, três do Palmeiras e mais quatro que jogam no Brasil; confira a lista

Ramon Menezes anunciou neste domingo, dia 28, os jogadores convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Guiné e Senegal, que serão realizados em 17 e 20 de junho, respectivamente. As partidas estão marcadas para Espanha e Portugal. Vinícius Júnior, do Real Madrid, homenageado em campanha antirracismo da CBF e por diversas instituições no mundo, teve sua presença confirmada na lista. Dentre os escolhidos, destacam-se também os atletas que atuam no País, novamente em quantidade notável, como Weverton, Raphael Veiga e Rony, todos do Palmeiras.

Além dos integrantes do clube paulista, também foram chamados Ayrton Lucas e Pedro, do Flamengo, e Nino e André, do Fluminense. Diferentemente da sua primeira convocação, o treinador interino optou por uma relação mais parecida com a da Copa do Mundo do Catar, junto com algumas estreias antes especuladas, casos de Joelinton, do Newcastle, e Vanderson, do Mônaco. Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, ficou fora mais uma vez.

Convocação da seleção brasileira teve campanha antirracismo, motivada pelos episódios recentes de ataques a Vinícius Júnior. Foto: Thais Magalhães/CBF

Múltipla função

Ainda sem um treinador definido para o ciclo da próxima Copa do Mundo, a seleção será mais uma vez comandada interinamente por Ramon Menezes. De momento, ele tem compromissos na Argentina, liderando os jovens talentos do Brasil no Mundial Sub-20, e a CBF preparou um “bate e volta” para ele fazer a convocação no Rio.

No último sábado, a equipe sub-20 fechou a participação na fase de grupos contra a Nigéria e ganhou por 2 a 0, garantindo a classificação para o mata-mata na liderança da chave. O adversário nas oitavas de final será conhecido após a conclusão da terceira rodada, realizada neste domingo.

Se chegar à decisão, o técnico estará liberado para se dedicar integralmente à seleção principal somente depois de 11 de junho, para quando está marcada a decisão do campeonato. No entanto, não há riscos de ele perder os amistosos contra Guiné e Senegal, pois serão disputados depois da final do sub-20.

Menos jovens e homenagem a Vini Jr.

Vinícius Júnior, que já era presença praticamente certa por ser um dos melhores jogadores em nível mundial atualmente, recebeu homenagens da CBF em campanha antirracismo na rodada do Brasileirão. O atacante foi o centro das atenções na última semana por ataques sofridos em jogos do Campeonato Espanhol e é um dos símbolos da luta pelo fim do preconceito racial no futebol.

A primeira convocação de Ramon como comandante da seleção principal, em março, surpreendeu por trazer jogadores mais jovens e “promoções” do time sub-20. Desta vez, a mescla foi maior e houve o retorno de quatro integrantes do elenco da última Copa do Mundo: Alisson (Liverpool), Danilo (Juventus), Bruno Guimarães (Newcastle), além de Pedro, do Flamengo.

Atletas do time de base presentes daquela vez, mas que agora ficam fora são: Mycael e Vitor Roque (Athletico-PR), Arthur (América-MG), Robert Renan (Zenit) e Andrey Santos (Vasco). Todos eles, com exceção de Vitor Roque, disputam o Mundial da categoria e, por isso, não poderiam ser chamados.

Outros jogadores de gerações mais novas que são cotados para o próximo ciclo de Copa do Mundo, em 2026, como João Gomes (Wolverhampton), Emerson Royal (Tottenham) e Antony (Manchester United), não foram convocados.

