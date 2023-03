Ramon Menezes esconde escalação da seleção e promete ‘um grande jogo’ contra o Marrocos

Apesar de ter utilizado praticamente os mesmos jogadores nas atividades da semana em Tânger, o técnico Ramon Menezes resolveu fazer um mistério sobre os 11 escolhidos para enfrentar o Marrocos em amistoso da seleção brasileira neste sábado. Ele pode surpreender na escalação do atacante. Podendo dirigir a seleção brasileira somente neste jogo, o técnico interino prometeu “um grande jogo”, com espetáculo aos 65 mil presentes.

“É sempre um prazer servir a seleção brasileira. O Brasil tem um leque enorme de possibilidades, aqui não é diferente. Todos com condição de jogar e me sinto muito à vontade entre atletas de alto nível e que entendem muito rápido o que queremos”, afirmou o técnico, sem, no entanto, dizer quem joga. “O importante é ter um time muito forte e todos estão preparados para entrar e ajudar”, despistou. Pressionado, acabou jogando para este sábado a definição. Rodrygo ou Antony na frente é a única dúvida.

Ramon Menezes vai comandar seleção brasileira em amistoso diante do Marrocos Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Técnico do sub-20, Ramon vive um conto de fadas na equipe principal e mostrou-se extremamente feliz com a maneira como foi recebido. “Eu não tenho nem palavras para descrever como estou me sentindo, fui muito bem recebido por todos”, disse. “Falando do potencial desses atletas como alguém do povo, e esses são as referências para quem está envolvido, quem ama, eles são nossos representantes e conviver com eles está sendo uma experiência fantástica”, afirmou. “Apenas estou dando continuidade no que fiz no sub-20, com trabalho olho no olho, de muita conversa, poucas sessões de treinos, mas que temos de aproveitar ao máximo. E eles aceitaram bem o proposto no dia a dia. O objetivo é chegar forte amanhã (sábado).”

O fato de encarar a grande surpresa da Copa do Mundo diante de 65 mil torcedores — todos os ingressos foram vendidos rapidamente — não preocupa Ramon. O treinador aposta na maturidade do jogador brasieliro para fazer um grande espetáculo em Tânger.

“No hotel, falei com jogadores sobre a atmosfera do jogo, embora eles estejam acostumados com pressão, com casa cheia contra, esses grandes jogos. Em minha vida eu costumo dizer em oportunidades. Encaro esse jogo como grande oportunidade e tentando desfrutar ao máximo, com muito trabalho e fazendo o meu melhor. A gente sabe da responsabilidade e sinto os atletas muito motivados para fazer esse jogo, eles transmitem prazer.”

A torcida marroquina promete muito barulho nas arquibancadas e o treinador quer usar isso como incentivo a mais. “A torcida marroquina fez uma festa fantástica na Copa do mundo e aqui não vai ser diferente, mas temos atletas preparados para isso, os 23 que estão aqui vão representar muito bem o que é vestir a camisa da seleção”, acredita.

Nada, porém, de desrespeitar o oponente, que eliminou Espanha e Portugal no Catar. “Respeitamos e muito a equipe do Marrocos, é uma seleção muito forte, foi bem na Copa. Mas fizemos uma convocação equilibrada, com remanescentes da Copa, atletas importantes em seus clubes, como Vini, Rodrygo, Casemiro..., Eles são importantes, então houve equilíbrio e esses jovens que eu conheço, que fizeram parte do Sul-Americano sub-20, com outros que estão primeira vez. É uma seleção muito forte e certeza que faremos um ótimo jogo, será um espetáculo.”

Ramon ainda fez questão de elogiar o treinador rival, Walid Regragui. “Vi o trabalho dele e serve de inspiração para outros treinadores. Disputar uma Copa não é fácil e ele conseguiu fazer uma semifinal, tem todo nosso respeito, dirige uma equipe organizada, com transição rápida e velocidade, uma ótima seleção.”