Raphael Veiga imita comemoração de Valdivia na vitória do Palmeiras no clássico

O meia Raphael Veiga foi um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians neste sábado, 29. Autor do segundo gol no triunfo por 2 a 1 no Allianz Parque, o meia fez o torcedor palmeirense se lembrar de um ídolo das últimas décadas: o meia Jorge Valdivia.

“Sempre gostei muito do Valdivia, pagava ingresso para ver ele jogar. Ele fez (comemoração) contra o Corinthians, no clássico, e quis homenageá-lo. Sempre com muito respeito, mas futebol é isso”, afirmou o meia ao canal Premiere, na saída para o intervalo.

Raphael Veiga imita Valdivia no clássico Foto: CESAR GRECO

No Campeonato Paulista de 2008, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol do próprio camisa 10. Na comemoração, “El Mago”, como era conhecido, fez o gesto imitando um choro. O zagueiro William tinha chamado o meia do palmeirense de “chorão” nos dias anteriores à partida. Naquela temporada, o Corinthians disputava a Série B do Campeonato Brasileiro.

O meia chileno Jorge Valdivia comemora gol diante do São Paulo em 2008 em Ribeirão Preto Foto: Paulo Pinto / AE

Valdivia teve duas passagens importantes pelo Palmeiras e se firmou como um dos ídolos do clube. Ele atuou entre 2006 e 2006 e, depois, entre 2010 e 2015. Ganhou duas edições da Copa do Brasil.

O clássico deste sábado marcou o retorno de Raphael Veiga ao time depois de praticamente 20 dias afastado para se recuperar de uma lesão muscular. A última atuação havia sido na partida de volta da final do Paulistão, na goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa, que definiu o título estadual para o Palmeiras.