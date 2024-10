Raphael Veiga marca e Palmeiras volta a ter jogador com 100 gols após 30 anos

Há 30 anos um jogador não chegava a 100 gols no Palmeiras. A marca foi quebrada neste sábado, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, pelo Brasileirão. Raphael Veiga abriu o placar, convertendo o pênalti ainda no primeiro tempo, balançando as redes pela centésima vez com a camisa palmeirense. O último atleta a alcançar o feito havia sido Evair, em 1994.

Veiga chega a 100 gols em 321 jogos com a camisa do Palmeiras, números que colocam o meio-campista como maior artilheiro do século no clube e 19ª maior artilheiro da história do time paulista.

Veiga comemora gol de pênalti sobre o Fortaleza. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Pelo campeonato brasileiro, o meia deixou a sua marca em 45 oportunidades, e na casa do Palmeiras, balançou as redes 51 vezes. O Fortaleza adversário deste sábado, já foi vítima de Veiga em quatro oportunidades. Veiga também divide a artilharia do Campeonato Paulista com Dudu, ambos com 20 gols, e é o vice maior artilheiro da Libertadores, com 18 gols, atrás apenas de Rony com 20.

O meio-campista desde que voltou para o clube em 2019, após um empréstimo ao Athletico Paranaense, já conquistou 11 títulos com a camisa do seu clube de coração, sendo decisivo em grandes momentos como a final da libertadores em 2021 contra o Flamengo.

O próximo confronto do Palmeiras é o clássico contra o Corinthians, segunda-feira, 4 de novembro. O time alviverde busca a liderança do campeonato enquanto o seu rival projeta a fuga do rebaixamento.