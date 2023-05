Barcelona está interessado na contratação de Raphael Veiga, do Palmeiras, informa jornal espanhol

Destaque do Palmeiras neste começo de temporada e “cérebro” da equipe de Abel Ferreira, Raphael Veiga desperta o interesse de diversos clubes ao redor do mundo. Um deles é o Barcelona, que pode ter no jogador uma solução para reforçar seu elenco em meio a limitações do fair play financeiro.

De acordo com o jornal catalão Sport, Veiga supriria deficiências técnicas da equipe a um baixo custo. Avaliado em 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), é visto como um atleta que, aos 27 anos, ainda não atingiu sua plenitude física e poderia se desenvolver na Espanha.

No meio do ano, o clube dispensará Sergio Busquets, veterano e ídolo, e tenta alternativas para recontratar Messi. Em meio a essa movimentação financeira, o jogador brasileiro seria um dos nomes cogitados para reforçar o Barcelona a partir da próxima temporada, a um custo que estaria dentro das condições financeiras do time catalão.

Raphael Veiga é destaque do Palmeiras neste início de 2023. Foto: Alex Silva/Estadão

A publicação destaca que o meia-atacante teve seu nome especulado nas convocações da seleção brasileira. “Durante a passagem de Tite como técnico do Brasil, a imprensa clamava por sua convocação, porém isso não aconteceu. Estreou tarde com a ‘Canarinha’ em março e, na data da Fifa, em junho, estará nos dois amistosos que a CBF prepara”, cita a reportagem.

Em março, clubes da Espanha e da Itália chegaram a consultar Raphael Veiga e o Palmeiras sobre uma possível transferência no meio da temporada. Em entrevista coletiva na seleção brasileira, ele afirmou que deseja atuar na Espanha ou na Inglaterra após deixar o Brasil.

Veiga chegou ao Palmeiras em 2017, após um ano de profissional no Coritiba. Sem atuar, foi emprestado ao Athletico-PR por uma temporada, antes de retornar ao time alviverde e conquistar seu espaço como um dos principais jogadores do elenco e do País.

Continua após a publicidade

Pelo Palmeiras, Veiga conquistou três Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil. Em 2023, disputou 20 partidas pelo Palmeiras, com dez gols e seis assistências. O Palmeiras não se manifestou sobre a reportagem do jornal espanhol.