Raphinha discorda de vaias da torcida à seleção brasileira: 'Jogamos muita bola'

O atacante Raphinha deixou o campo contrariado com as vaias vindas das arquibancadas da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, após o empate por 1 a 1 da seleção brasileira com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque na minha opinião jogamos para c... Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado. Jogamos muita bola, tem que sair de cabeça erguida.”

Rapinha tem sido um dos destaques da seleção brasileira. Foto: Nelson Almeida/AFP

O atleta do Barcelona demonstrou confiança no futuro da equipe. "O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune. A gente consegue um ponto que é importante para a gente. A gente é forte e está preparado para qualquer um que vier." Autor do gol de empate da seleção, o volante Gerson lamentou mais um jogo sem a conquista dos três pontos. "Na verdade eu trocaria o meu gol pela vitória. Sabíamos que era um jogo difícil e queríamos a vitória. Levamos o gol, conseguimos o empate", disse o jogador do Flamengo ao final da partida. Gerson afirmou que confio no trabalho do grupo em seus clubes para melhorar o desempenho da equipe em 2025. "Só ano que vem agora que tem convocação. É continuar trabalhando nos nossos clubes para quando tiver nova convocação buscar. É continuar trabalhando e acreditar no trabalho."