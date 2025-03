Raphinha marca duas vezes, Barcelona bate Benfica e se garante nas quartas da Champions

Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha, o Barcelona fez o que dele se esperava nas oitavas da Champions League. O time catalão derrotou o Benfica por 3 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de volta da fase eliminatória, e está garantido nas quartas do torneio europeu.

PUBLICIDADE A equipe do técnico alemão Hansi Flick, que já havia vencido o duelo de ida em Lisboa por 1 a 0, teve ainda um outro protagonista: Lamine Yamal, com dribles desconcertantes, uma grande atuação e ainda uma assistência, ele também deixou a sua marca na rede do Benfica. Otamendi, de cabeça, fez o gol de honra dos visitantes. A partida serviu ainda para destacar o bom momento de Raphinha. O atacante canhoto assumiu a artilharia isolada da Champions League e ostenta agora 11 gols na competição.

Raphinha e Yamal comemoram vitória do Barcelona sobre o Benfica na Champions League. Foto: Josep Lago/AFP

O primeiro tempo do duelo entre espanhóis e portugueses iniciou em alta voltagem. Com dez minutos de jogo a rede balançou com um gol em alto estilo. Lamine Yamal pegou a bola na direita, foi “entortando” seus marcadores e, ao entrar na área, serviu um belo passe para Raphinha só escorar para fundo das redes.

A resposta, no entanto, foi imediata. No minuto seguinte, em cobrança de escanteio da esquerda feita por Andreas Schjelderup, Otamendi cabeceou firme na pequena área para empatar o confronto.

O começo frenético foi apenas um aviso do que estava por vir. Ao invés de se abater, o clube catalão seguiu na sua postura ofensiva. E após perder outra boa oportunidade com Dani Olmo, Yamal voltou a brilhar.

Com liberdade para dominar e partir, a joia do Barça carregou a bola da direita para o meio, teve espaço para o chute e finalizou com extrema categoria para vencer o goleiro Trubin e fazer 2 a 1 para os anfitriões aos 26, minutos.

A vantagem no placar fez o Barcelona se sentir ainda mais à vontade em termos de criação. Sem conseguir encaixar a marcação, o Benfica se encolheu e assumiu a estratégia de apenas buscar os contra-ataques.

Desta vez, porém, se deu melhor quem buscou mais o ataque. Já no fim do primeiro tempo, Alex Balde lançou Raphinha no lado esquerdo. O brasileiro entrou na área, finalizou cruzado, e anotou o seu segundo tento no duelo: 3 a 1 e festa nas arquibancadas aos 41 minutos.

No segundo tempo, o cenário não mudou. Apesar de não imprimir o ritmo avassalador, as melhores chances continuaram sendo do Barcelona. Tamanho foi o domínio dos anfitriões que, com 20 minutos de partida, os torcedores já começaram a ensaiar gritos de “olé”.

Com a partida sob controle, Flick aproveitou a supremacia em campo para poupar Lewandowski, Lamine Yamal e De Jong já pensando na rodada do fim de semana do Campeonato Espanhol, quando a sua equipe encara o Atlético de Madrid como visitante.