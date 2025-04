Raphinha retoma fala polêmica sobre a Argentina após ser decisivo no Barcelona: ‘Não volto atrás’

Após a vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Champions League, Raphinha voltou a falar sobre a polêmica declaração dada antes do clássico sul-americano entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta havia prometido “porrada dentro e fora de campo” aos argentinos, o que gerou grande repercussão, especialmente após a derrota brasileira por 4 a 1 em Buenos Aires.

Ciente da repercussão, o camisa 11 do Barça buscou esclarecer o que quis dizer. “Já esperava que ia repercutir pela grandeza do jogo. De repente a palavra não foi a correta”, reconheceu o jogador. “Meu pensamento na seleção é esse, defender a camisa, meu País, independentemente de como defender. Vou defender os meus no Brasil, no Barcelona. Se tiver de brigar, vou fazer.”

Raphinha marcou um dos gols da vitória do Barcelona sobre o Borussia Dortmund nesta quarta. Foto: Josep Lago/AFP

PUBLICIDADE Apesar do tom mais reflexivo, Raphinha manteve sua postura firme em relação à declaração que deu ao ex-jogador Romário antes do clássico. “Não volto atrás de nenhuma palavra do que falei. De repente foi agressivo, gera uma interpretação de uma maneira ou de outra.” Com a seleção brasileira na quarta colocação das Eliminatórias, com 21 pontos, a equipe volta a campo apenas em junho, contra o Equador, fora de casa. O Brasil está atrás de Argentina (31), Equador (23) e Uruguai (21), e ainda busca recuperação após resultados oscilantes na competição.

Raphinha, por sua vez, segue em alta no Barcelona. Após boa atuação contra o Borussia, ele já se prepara para a próxima partida do Campeonato Espanhol. Os catalães enfrentam o Leganés neste sábado, às 16h (de Brasília), fora de casa, no Estádio Municipal de Buarque, pela 31ª rodada da competição.