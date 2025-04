Vídeo: Raphinha se irrita com árbitro de jogo do Barcelona e é contido por técnico

O meia Raphinha saiu irritado do gramado do Camp Nou após o empate por 1 a 1 do Barcelona com o Betis pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro reclamou com veemência do árbitro Gil Manzano pela indicação de seis minutos de acréscimo.

Visivelmente agitado, Raphinha teve de ser contido pelo técnico Hansi Flick e por Lewandowski. Quem tentou acalmar os ânimos de meia foi o goleiro Ter Stegen. O alemão, que está lesionado e não atuou, acabou sendo empurrado a caminho do vestiário pelo brasileiro.

Raphinha se descontrolou com a arbitragem em duelo no Camp Nou. Foto: @dna_blaugrana via X

“Você é um mal-educado. Você não me manda calar a boca”, gritou em direção a um dos auxiliares do trio de arbitragem.

