Raphinha supera Neymar, Kaká e Rivaldo como artilheiro brasileiro em uma mesma Champions

O atacante Raphinha tornou-se o maior artilheiro brasileiro em uma mesma edição da Champions League com os dois gols marcados na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Benfica, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu.

O jogador da seleção verde-amarela chegou a 11 gols feitos em dez partidas. Além de atingir a artilharia desta temporada do torneio, superou Neymar (2014/15), Kaká (2006/07), Rivaldo e Jardel (ambos em 1999/00), autores de dez gols em uma só Champions.

Raphinha é o artilheiro desta edição da Champions League, com 11 gols. Foto: Josep Lago/AFP

Os números de Raphinha nesta temporada são realmente expressivos. Ele também está próximo do recorde de participações em gols (assistências mais gols feitos) de um brasileiro em uma Champions. Já tem 15, apenas três a menos que o conseguido por Roberto Firmino, em 2017/18.

E igualou Ronaldo Fenômeno em gols com a camisa do Barcelona, com 47 tentos. Nesta temporada, Raphinha soma até aqui 27 gols e 18 assistências pelo time espanhol, juntando as participações em La Liga (onde sua equipe é líder), Copa do Rei (em que está nas semifinais) e Supercopa Espanhola (da qual o Barcelona foi campeão).