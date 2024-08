Rayo Vallecano x Barcelona no Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Jogando em casa, a equipe madrilenha entra em campo após anunciar a grande contratação da janela: o meia colombiano James Rodríguez, ex-São Paulo. O jogador ainda não está inscrito no torneio, mas sua chegada deve animar a torcida da equipe. Além disso, o clube ainda não perdeu no campeonato e conta com um retrospecto positivo contra os rivais culés: nas últimas três partidas, o Rayo Vallecano venceu todas.

Do outro lado do campo, o Barcelona busca manter os 100% de aproveitamento no início da competição e assumir a liderança da La Liga. O técnico Hansi Flick, no entanto, não poderá com uma série de jogadores para o confronto. Ansu Fati, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Gavi, todos lesionados, não jogam. Quem deve fazer sua estreia na equipe é Dani Olmo, que finalmente foi inscrito no torneio espanhol.