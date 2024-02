Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Comandado por Carlo Ancelotti, o Real é o líder isolado de La Liga, com 61 pontos e vem, no campeonato, de uma goleada por 4 a 0 sobre o Girona, seu principal concorrente no torneio, além de uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o RB Leipzig pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Já o Vallecano, ao contrário dos merengues, vive um mau momento. O time é apenas o 14° colocado no Campeonato Espanhol, com 24 pontos conquistados, e tenta estancar a crise. Após uma sequência negativa de três derrotas - a última para o Mallorca por 2 a 1 no dia 11 - o clube demitiu o técnico Francisco Rodriguez e anunciou Iñigo Pérez, até então auxiliar, como substituto.