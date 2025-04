Red Bull Bragantino x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Bragantino vendeu caro a derrota por 2 a 1 para o Fluminense na última rodada. E para este sábado, o técnico Fernando Seabra terá os desfalques de Sant’Anna, Fabinho, Nathan Mendes e Fernando. O centroavante Pitta, autor do gol no Rio de Janeiro, deve seguir na reserva de Eduardo Sasha. A equipe de Bragança ocupa a 15ª colocação com apenas um ponto.

Já o Botafogo, que derrotou o Carabobo na Libertadores, é o quinto colocado, com quatro pontos. O zagueiro Bastos segue no departamento médico. Renato Paiva deve promover a entrada de Patrick de Paula no time titular, o meia marcou o primeiro gol do jogo no meio da semana. Santi Rodríguez será o substituído. No ataque, Igor Jesus retorna ao time na vaga de Mastriani, o centroavante da seleção brasileira estava suspenso no torneio continental.