RB Leipzig x Juventus na Champions League: onde assistir, horário e escalação

O RB Leipzig também está bem colocado no torneio local, na 3ª posição e vai contar com o apoio da sua torcida na Liga dos Campeões, para tentar se recuperar da derrota na estreia. No Campeonato Alemão a equipe não perdeu em casa até o momento.

No novo formato da Liga dos Campeões a Juventus ocupa a 11ª posição com 3 pontos. Já o RB Leipzig está em 25º lugar sem nenhum ponto somado até o momento.