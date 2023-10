RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

RB Leipzig e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Alemanha, pela segunda rodada do grupo G da Champions League. A partida envolve os dois times que venceram na rodada de abertura e que, no papel, devem disputar as duas primeiras posições na chave e avançar para as oitavas de final.

Sem saber o que é perder nas últimas seis partidas, o RB Leipzig vive um começo de temporada positivo. Além do quinto lugar na competição nacional, o time alemão abriu a sua participação na Champions League vencendo o Young Boys, fora de casa, por 3 a 1. Para o jogo desta quarta-feira, a equipe de Marco Rose deve atuar com o que tem de melhor e, desta forma, terá Poulsen e Openda formando o ataque.

O Manchester City vive seu pior momento em quase um ano. Derrotado pelo Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa, e pelo Wolves, no Campeonato Inglês, a equipe busca se reencontrar com a vitória. Para isso, Guardiola deve apostar em um time ofensivo, mesmo fora de casa. Desta forma, Foden, Alvarez, Doku e Haaland devem formar o quarteto de ataque.

RB Leipzig x Manchester City - Champions League Foto: Arte/Estadão

RB LEIPZIG X MANCHESTER CITY: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 04/10 (quarta-feira).

HORÁRIO 16h

LOCAL: Signal Iduna Park, em Dortmund.

ONDE ASSISTIR RB LEIPZIG X MANCHESTER CITY AO VIVO

Continua após a publicidade

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DERB LEIPZIG E MANCHESTER CITY

RB LEIPZIG : Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald; Simons, Forsberg; Poulsen, Openda. Técnico : Marco Rose.

: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald; Simons, Forsberg; Poulsen, Openda. : Marco Rose. MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RB LEIPZIG E MANCHESTER CITY