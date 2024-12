Real Betis x Barcelona pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Ansu Fati, Andreas Christensen e Marc Bernal seguem no departamento médico e desfalcam o Barcelona no compromisso deste sábado fora de casa.

Já o Real Betis ocupa a décima primeira colocação na tabela, com 20 pontos. O time não venceu nas últimas quatro rodadas do Espanhol e quer a reabilitação neste sábado. O técnico Manuel Pellegrini não poderá contar com Isco, William Carvalho, Marc Roca, Héctor Bellerín, Fornals, Johnny Cardos e Nobel Mendy. O brasileiro Vitor Roque será titular e reencontra o Barcelona.