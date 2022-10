Real Madrid arranca empate com o Shakhtar Donetsk e avança; Mbappé marca, mas PSG não supera Benfica

O Real Madrid conseguiu nos acréscimos arrancar a classificação antecipada para as oitavas de final da Champions League. A equipe merengue perdia para o Shakhtar Donetsk, na Polônia, mas Rüdiger conseguiu garantir o empate em 1 a 1. Em Paris, o PSG voltou a decepcionar e, mesmo com gol de Mbappé, não conseguiu bater o Benfica.

No Grupo F, o Real Madrid parecia estar destinado à derrota no momento em que Zubkov, aos 46 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os ucranianos. O tempo foi passando, e os merengues não conseguiam encontrar o caminho do gol. Mas o zagueiro alemão Rüdiger marcou aos 50 da etapa final e saiu sangrando de campo pelo choque com o adversário no cabeceio. Já o RB Leipzig bateu o Celtic, na Escócia, por 2 a 0, com gols de Werner e Forsberg na parte final do jogo.

Leia também City joga sem Haaland e empata com Copenhague, mas avança na Champions League; Juventus tropeça

Com a invencibilidade garantida nesta edição da Liga dos Campeões, o Real mantém a liderança na chave, com dez pontos, seguido pelo Leipzig com seis e Shakhtar, com cinco. O Celtic só tem um.

A liderança do Grupo H está dividida entre Paris Saint-Germain e Benfica, ambos com oito pontos, após empate por 1 a 1 em Lisboa. Os dois gols foram de pênalti: Mbappé para o PSG, aos 40 minutos de jogo, e Mario para o time português, aos 17 da etapa final. Juventus e Maccabi Haifa somam três cada.

O Benfica virou uma pedra no sapato do PSG. Foto: Franck Fife/ AFP

No Grupo E, em Milão, o Chelsea conquistou uma importante vitória, ao derrotar o Milan, por 2 a 0, com os dois gols feitos na primeira etapa. Marcaram Jorginho, de pênalti, e Aubameyang. No outro duelo da chave, Dínamo Zagreb e Salzburg ficaram no 1 a 1.

Com estes resultados, restando duas rodadas para o final da primeira fase, o time inglês alcançou os sete pontos, contra seis do Salzburg. Milan e Dínamo, com quatro, fecham a classificação.

Continua após a publicidade

Por fim, no Grupo G, Sevilla e Borussia Dortmund empataram por 1 a 1, na Alemanha. Os alemães estão em segundo, com sete pontos, atrás do Manchester City, que soma dez. Sevilla e Copenhague somam dois pontos cada.